普萊德第一季EPS 2.1元 ，推出後量子密碼資安產品。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕普萊德科技（6263）第一季合併營收為4.48億元，毛利率為48%。稅後淨利為1.31億元， EPS為2.1元。

普萊德指出，以AI、資安與節能為核心，整合AIoT、雲端與地端管理，推動智慧城市與工業物聯網的永續網路布局，已推出CloudNMS雲端化跨域網路管理平台、AI資料中心網路解決方案、邊緣AI智慧監控解決方案、結合PUF與後量子密碼（PQC）的高階工業資安產品線，強化工業與商用場域安全管理效率。看好AI帶動地端基礎建設需求，朝向低軌衛星通訊應用，持續深化AI、雲端與工業網路整合，促進跨領域多元通訊傳輸效能，提升差異化競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

普萊德積極參展國際ICT、工業領域、智慧交通專業科技展，包括6月將參展全球領先的AI暨資通訊科技專業展覽Computex台北國際電腦展以及赴德國參展The Smarter E Europe 歐洲智慧能源展，推動AIoT與智慧網路應用，持續提升品牌專業形象與市場信賴，促進營收成長動能，提升市場經營績效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法