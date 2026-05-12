仁寶首季EPS陷年減 決議實施庫藏股買回10萬張

仁寶擬自集中市場買回1億股普通股，占已發行股本約2.27%，買回區間價格為21.56元至44.43元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）首季稅後淨利19.67億元、年減10%，每股盈餘（EPS）0.45元、年減10%，董事會今日決議啟動庫藏股計畫，擬自集中市場買回1億股（10萬張）普通股，占已發行股本約2.27%，買回區間價格為21.56元至44.43元，預定執行期間自5月13日至7月10日，即便股價低於區間價格下限，仍將持續執行買回，市場解讀公司有意透過庫藏股穩定市場信心。

仁寶首季營收2013.04億元，季增5%、年增1%，毛利率5.3%，季減0.5個百分點、年增0.1個百分點，營益率1.3%，季減0.1個百分點、年減0.1個百分點，稅後淨利19.67億元、季增40%、年減10%，每股盈餘（EPS）0.45元、季增40.6%、年減10%

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仁寶指出，此次庫藏股用途為轉讓員工，預定買回上限金額約44.43億元，以激勵員工及提升向心力，本次買回股份數量僅占已發行股份2.27%，所需資金約占去年底流動資產1.23%，不影響公司資本維持與財務結構。

值得注意的是，仁寶前一次申報庫藏股已是2014年，當時原規劃買回1億股，以維護公司信用及股東權益，但最終並未執行，實際買回股數為0股。此次相隔約12年再度啟動庫藏股，也被市場視為公司對後市與營運展望態度轉趨積極。

近年PC產業歷經庫存調整後逐步回穩，AI PC、企業換機潮與AI伺服器需求成為市場關注焦點。仁寶近年也積極擴大非PC業務布局，包括AI伺服器、車電、智慧醫療與邊緣運算等領域，藉此提升產品組合與獲利能力。此次實施庫藏股不僅規模達1億股，且明確表態股價低於區間下限仍會持續買回，也顯示公司對中長期營運與產業需求仍具一定信心。

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