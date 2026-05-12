中磊第1季EPS 1.01元 全年營運可期

圖右為中磊董事長王煒。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕電信寬頻設備廠中磊電子第一季合併營收為166.5億元，較去年同期營收113.5億元、年增46.6 %，亦較上季營收成長6.1%，締造同期營收新高紀錄。第一季毛利率為13.7%；單季營業利益為4.9億元，年增36.4%。第一季稅後淨利為3億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。

中磊表示，全球寬頻網路已邁入競速新紀元，為滿足新興寬頻服務需求，電信運營商紛紛加速用戶端設備升級，以進一步擴展營運規模，主力產品包括有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、WiFi 7、5G FWA固網行動接取設備、商用網通設備等客戶訂單需求強勁。

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中磊近除原有主力產品外，更積極切入新市場領域，新產品如邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，以多元產品滿足電信客戶營運需求，皆已見明顯成效，有效挹注營收，寬頻設備升級商機持續增溫，預期在市場需求帶動下，全年營收成長可期。

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