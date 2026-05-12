彭淮南發表回憶錄《永遠的銀行員》，回顧51年公職生涯。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕前中央銀行總裁彭淮南今（12）日舉行回憶錄《永遠的銀行員》新書發表會。彭淮南致詞時表示，自己公職生涯長達51年5個月，其中43年9個月在中央銀行服務，從第一份工作到最後一份工作都是銀行員，因此自許為「終身銀行員」。

《永遠的銀行員彭淮南》這部回憶錄分為上下兩冊，全面揭露了彭淮南在任內重大政策的決策背景與心路歷程。書中詳實記錄他在亞洲金融危機期間，如何以非凡魄力果斷關閉新台幣NDF，此舉不僅成功抗衡熱錢狂潮，更被譽為新興經濟體的典範。「我做為一個中央銀行總裁，明知有這一個大漏洞卻不做防堵，怎麼對得起國家。」彭淮南表示：「我知道會有人罵我，但為維持市場紀律，我告訴自己勇敢一點，不能怕！」他並感謝李登輝總統的信任與支持，當時李總統請辦公室主任蘇志誠轉告：「對的事情，就繼續做下去。」

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彭淮南指出，他1964年考取特考後進入臺灣銀行擔任辦事員，從櫃台工作開啟銀行員生涯，之後赴美求學，返國後進入央行經濟研究處，歷任研究員、副處長、處長、外匯局長、副總裁，並曾轉任中央信託局理事主席及中國國際商業銀行董事長，1998年接任央行總裁，直到2018年卸任。

他表示，自己一路循序漸進、按部就班，累積完整的專業知識與實務經驗，也深刻體會「一步一腳印」的重要性，尤其擔任央行總裁20年，更讓他深感基層歷練彌足珍貴。

談及出版回憶錄初衷，彭淮南坦言，自己原本從未想過撰寫回憶錄，但在多位好友與師長持續勸說下，認為有責任為台灣金融界留下重要歷史紀錄，加上出版社多次邀約，最終決定出版《永遠的銀行員》。

彭淮南指出，本書由昔日央行核心幕僚李榮謙執筆。李榮謙曾以高考經濟分析人員第一名分發至央行經研處，並在彭淮南擔任總裁20年間參與多項重大政策與改革，包括協助推動兩稅合一廢止及房地合一課稅。

他笑稱，李榮謙文筆活潑且尖銳，偏好以故事方式呈現內容，因此書中加入不少個人小故事，但自己也多次提醒應適度節制，「以免花絮掩蓋主題」。

彭淮南也特別感謝央行同仁與各界友人協助完成本書，包括資料整理、文字潤飾及出版編輯團隊。他提到，卸任8年來，現任央行總裁楊金龍及央行同仁持續關心照顧，週六中午常邀他回央行敘舊、吃便當。

發表會上，多位與彭淮南交情深厚的好友也分享觀察。前海峽交流基金會董事長吳豐山表示，一個國家要成功發展，往往仰賴少數長年專注專業領域的人才，而彭淮南正是台灣金融體系現代化的重要推手之一。

吳豐山指出，台灣能在國際上站穩腳步，背後仰賴許多關鍵人物長期耕耘，例如李國鼎、張忠謀等；而彭淮南長達20年的央行總裁任期，同樣對台灣金融穩定與制度建立居功厥偉。

吳豐山也提到，自己曾與彭淮南於行政院共事，對其能在公務體系及央行總裁職位上長年「穩如泰山」印象深刻，認為彭淮南兼具「學問好、做事好、做人好」三項特質。

此外，吳豐山還透露，彭淮南曾多次婉拒更高職位邀約，包括行政院院長及副總統搭檔人選，直言彭淮南是「有福報的人」。

與彭淮南相識28年的好友、現任總統府資政陳忠源則表示，自己雖非財經專業人士，但與彭淮南相識多年，深知他始終將國家利益擺在首位，是一位真正「憂國憂民」的人。

陳忠源形容，彭淮南任內20年生活高度自律，時間觀念嚴謹，即便與朋友聚餐，到點也會起身離席，展現一貫紀律作風。

此外，陳忠源也大讚彭淮南清廉自持，透露若收到貴重禮品或藝術品，彭淮南往往第一時間婉拒或退回；退休後也拒絕不少企業獨董及基金會邀約，不願藉名聲獲取額外利益，「不貪不取，是我最敬佩他的地方」。

陳忠源並透露，彭淮南去年曾面臨健康挑戰並接受手術，但面對手術仍十分從容，也相當重視家庭，經常分享兩位孫子的近況，尤其得知孫子順利赴香港銀行任職時，臉上露出難得笑容。

富蘭克林坦伯頓基金集團創辦人劉吉人則表示，彭淮南長達20年擔任央行總裁，歷經不同政黨總統與行政團隊，卻始終維持高度聲望與公信力，展現少見的專業與穩定特質。

他指出，外界熟知的「央行防線」、「喝咖啡」以及「柳樹理論」等政策風格，正反映彭淮南在金融政策上講求順勢而為、進退有據的治理哲學。

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