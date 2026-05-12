川湖、健策等12檔打入處置 聯發科逃過警告

證交所、櫃買中心公告處置股票。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日台股震盪，證交所、櫃買中心公告共12檔上市櫃股票列入處置股，包含川湖（2059）、健策（3653）等5檔上市，以及安瑞-KY（3664）、華星光（4979）等7檔上櫃，都將從明（13）日起打入處置。

證交所今日公告，中釉（1809）、川湖（2059）、聯鈞（3450）、健策（3653）、明輝-DR（911608）將從13日至26日起打入處置股票，都將採人工撮合，其中健策每20分鐘一次、其餘每5分鐘一次。

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櫃買中心也公告，安瑞-KY（3664）、華星光（4979）、竑騰（7751）等7檔上櫃也從明起至26日列入處置股票，安瑞-KY每60分鐘一次，華星光、竑騰每20分鐘一次。

此外，證交所也公告，川湖、大立光（3008）、南亞科（2408）等33檔列入注意股票。聯發科（2454）則沒有再列入注意。

櫃買中心則公告39檔上櫃股票列入注意股，包含群聯（8299）、新盛力（4931）、聯亞（3081）、力旺（3529）等。

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