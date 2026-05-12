瀚陽生技*5/20登錄興櫃 致力成全球開發ADC新藥合作夥伴

瀚陽生技*預計5/20登錄興櫃，參考價5.5元。圖右為瀚陽董事長林舜孝、左為總經理林陽生。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕瀚陽生技*（7920）預計於5月20日登錄興櫃，該公司每股面額2元、興櫃登錄參考價5.5元，目前發行股數為5.93億股。瀚陽生技表示，公司以自主研發、獨步全球之通用型親水性連接子技術OmniLink®及親水性酬載藥物改造技術Polarpeutic®為核心，採技術授權模式深度對接國際生技製藥廠，致力於成為全球ADC（抗體藥物複合體）新藥開發領域不可或缺的關鍵技術夥伴。

瀚陽生技總經理兼研發長林陽生表示，公司已與多家國內外生技製藥公司就技術平台應用展開實質性洽談，將持續推進授權合作進程，希望於近期取得具體授權成果。

請繼續往下閱讀...

瀚陽生技董事長林舜孝表示，「登錄興櫃市場是瀚陽生技發展歷程中的重要里程碑。全球ADC藥物市場正以前所未見的速度擴張，而藥物的物化性質始終是制約新一代ADC開發的瓶頸與核心挑戰。我們相信，OmniLink®與Polarpeutic®所提供的系統性親水性解決方案，能為全球藥廠帶來真實且立竿見影的技術價值。瀚陽生技將以開放的授權合作姿態，攜手國際夥伴共同推進ADC癌症治療的邊界，為患者帶來更有效、更安全的治療選擇。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法