美妝巨頭爆「中國代購黑洞」！2.1億美元和解 股東怒控隱瞞真相

雅詩蘭黛集團近日爆出中國代購風暴，多年來，代購模式及水貨一直是美妝圈不會公開說的秘密。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕據《Reuters》、《Cosmetics Business》等多家外媒報導，美妝集團雅詩蘭黛近日同意支付2.1億美元（約新台幣66億元）和解金，結束一宗與中國銷售模式相關的集體訴訟。該案指控公司隱瞞對中國「代購（daigou）」灰色市場的高度依賴，涉嫌誤導投資人。

這起訴訟最早於2023年在美國提出，原告股東指控，雅詩蘭黛在COVID-19疫情期間，尤其在中國海南省市場，逐漸對「代購」模式產生高度依賴。所謂代購，是指買手利用海外免稅或低價管道大量購買精品、美妝商品，再轉售至中國市場賺取價差。

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然而，中國政府自2022年1月起開始加強打擊代購行為，市場環境出現變化。股東認為，雅詩蘭黛早已知道相關政策衝擊銷售，卻未即時對外揭露，直到2023年11月才正式說明問題對業績造成的影響，消息曝光後，公司股價單日重挫19%，市值蒸發約87億美元。

雅詩蘭黛在日前公布的第三季財報中也揭露，因已原則上達成和解，公司已認列8400萬美元的或有損失準備金，並已扣除預估保險理賠金額，公司表示，部分和解費用將由保險承擔。

根據外電報導，雅詩蘭黛約有五分之一營收來自中國市場，也讓外界更加關注雅詩蘭黛對中國市場風險揭露是否充分。面對指控，雅詩蘭黛集團曾要求法院駁回案件，並主張沒有證據顯示公司存在詐欺意圖，或曾作出足以造成股東損失的虛假陳述。

據悉，提告股東由三個密西根州公共退休基金領軍提出，目前除了財報中的相關揭露外，雅詩蘭黛尚未對此案進一步發表評論。

根據美妝業內資深人士解釋，「代購其實就是水貨、團購、開團的另一種說法。」早年不少代購會前往香港、澳門或韓國免稅店大量掃貨，再一箱箱運回各地市場販售；後來中國疫情期間限制出國，同時大力扶植海南免稅市場（DFS），加上香港、澳門一度封閉，代購生態也隨之轉向海南。許多代購會在海南免稅店大量購買商品，再轉售至中國二、三線城市，而這些貨源本質上仍是品牌正式供貨給免稅通路的商品。

業內士舉例指出，「韓國免稅市場當年的業績規模非常驚人，這些貨其實也都是公司正式賣給韓國免稅通路的。」而海南DFS的模式，其實與過去韓國免稅市場相當類似，同樣由品牌免稅體系出貨，免稅價格往往比一般水貨更低，也讓代購與灰色市場長期成為國際美妝品牌難以切割、卻又無法公開承認的產業現實。

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