國產建材實業首季EPS0.7元 看好科技大廠建廠需求

國產建材實業首季獲利持平去年同期。（國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）今日董事會通過第一季財報，稅後淨利8.53億元，每股稅後盈餘0.7元，與去年同期持平。

國產表示，儘管「土方之亂」引起營建產業波段震盪，遞延全台大量建案的興建計畫，不過政府於北中南大舉建置相關的土方去化場所，包括台中港、台北港、高雄港等多處暫置場或最終去化場，問題逐漸解套之際，上述遞延的營建計畫可望回到常態。加上全球AI需求依然表現強勁，國內外科技大廠在台繼續先進廠辦興建，遍佈台灣西部各科學園區科技廊道，撐起國產建材集團營運穩健發展。

請繼續往下閱讀...

國產建材實業強調，AI科技快速發展，帶動半導體等重大廠辦建設全面啟動，除了現有的西部科技廊道，沙崙南科四期、龍潭科三期等園區都有機會陸續加入大建設行列，同時也加速全球對低碳淨零與永續建築的迫切需求。面對這樣的趨勢，國產建材集團不斷深化低碳的相關先進創新研發、也在近期動工興建爐石研磨二廠，發揮「材料為王」策略佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法