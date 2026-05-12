美食-KY第一季每股賺1.31元 中國店數縮減至不到200間

以85℃崛起的美食-KY（2723）公告第一季合併營收達40.27億元，稅後淨利2.37億元，每股盈餘1.31元，年增12%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以85℃崛起的美食-KY（2723）公告第一季合併營收達40.27億元，稅後淨利2.37億元，每股盈餘1.31元，年增12%。

美食-KY表示，第一季毛利率、營利率、淨利率較去年同期提升1.5~1.6個百分點，反映美國及台灣市場的穩健營運，中國市場的組織改造成果也初步發酵，展現獲利能力結構性的提升。

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美食-KY指出，上半年向來屬於美食-KY營運淡季，今年第一季的營利率卻已經改寫2019以來的同期新高，一舉突破8%，蓬勃發展的美國市場，第一季貢獻營收22億元，佔合併營收54%，獲利貢獻隨之攀升。

全力推廣新型態門市的台灣市場，連續6個季度營收成長，佔合併營收比重也有所提升，來到19%，今年預期也將透過產品推陳出新，擴大在台灣的市佔。

中國市場則依序退出獲利狀況低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少，截至三月底，店數已降至低於300間，預期受惠去蕪存菁的效應，中國直營單店月均營業額已勝過去年同期，今年的獲利展望也可望顯著改善。

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