八方雲集第一季每股賺3.56元 創單季歷史新高

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（12）日公布第一季合併營收22.6億元，年增3.93%；稅後淨利2.37億元，年增21.54%，每股盈餘達3.56元，創單季歷史新高紀錄。（八方雲集提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（12）日公布第一季合併營收22.6億元，年增3.93%；稅後淨利2.37億元，年增21.54%，每股盈餘達3.56元，創單季歷史新高紀錄。

八方雲集表示，首季獲利改寫歷史紀錄的關鍵，在於展店規模效益與單月業績高峰的雙重共振結果；店數規模上，台灣八方雲集品牌門市已從2025年第一季的1,018家擴張至1,040家，梁社漢排骨品牌則從231家成長至250家，光是台灣市場的兩大品牌合計淨增就超過40家門市。

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在經濟規模持續放大且透過汰弱留強的門市營運體質改善，毛利率與營業效率同步獲得提升，所以今年3月合併營收8.1億元就創下集團歷史單月新高紀錄，使第一季整體業績基礎更為厚實，也讓全季的實質獲利繳出一張亮眼成績單。

八方雲集美國市場也是動作頻頻，加州第15家門市已於北加州矽谷核心都市聖荷西（San Jose）完成開設，聖荷西為加州第三大城市，亞裔及華人人口比例高，試營運期間市場反應理想，為集團美國展店版圖再添重要據點。

進入第二季，集團將以穩健拓展為核心節奏持續推進各項營運計畫；台灣市場各縣市展店動能不會間斷，惟汰弱留強原則始終貫徹，對於品質與獲利不佳的門市，將持續優化汰換，確保整體門市網絡維持健康的獲利結構。

美國市場則進入加速落地階段，繼北加州聖荷西第15家門市完成開設並獲得市場熱烈迴響後，加州第16家門市籌備作業已啟動，集團對美國展店前景審慎樂觀，海外規模化布局已成為中長期成長的重要動能來源。

在數位服務升級方面，「八方點」線上點餐系統導入率目前已達全台門市76%，以「八方點免排隊，手機先點，取餐快點！」為消費者帶來更流暢的點餐體驗，搭配門市線下的自助點餐機鋪設，集團數位化服務能量將持續擴大。

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