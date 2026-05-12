勞動部擴大家庭照顧假適用對象 寄養與安置等3類照顧者即起生效

勞動部擴大家庭照顧假適用對象，圖右為勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅、左為財團法人基督教聖道兒少福利基金會行政主任張家茜（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（12）日發布通函，明確規定寄養家庭、親屬安置、類家庭等照顧人員，可適用《性別平等工作法》第20條家庭照顧假的規定，讓身兼家庭照顧身分的受僱者，在孩子最需要的時刻，也能合法向雇主請假，該函示即日起生效。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，依《性別平等工作法》規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假。不過，民法第1123條限定了「家庭成員」的範圍，對於寄養家庭、親屬安置、類家庭等照顧人員，均無法視為「家屬」，因此當寄養家庭的孩子生病時，照顧人員無法以此為由向雇主請假。

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黃琦雅指出，勞動部近來接獲民間團體陳情，詢問孩子到寄養家庭、親屬安置或類家庭期間，有生病需家人照顧時，照顧者可否向雇主申請家庭照顧假，勞動部為了釐清疑義，在徵詢專家學者、相關團體及衛生福利部意見後，今日發布通函，擴大《性別平等工作法》家庭照顧假的適用對象，增加寄養家庭、親屬安置、類家庭等照顧人員適用，該函示即起生效。

財團法人基督教聖道兒少福利基金會行政主任張家茜指出，目前進入全國安置系統的受照顧孩子約4600人，其中有2000人是由寄養家庭、親屬安置或類家庭提供照顧，這些照顧者多為短期協助，因此本身多有其他工作。黃琦雅說明，有時照顧者本身沒有孩子，卻因寄養的小孩生病需請家庭照顧假，雇主會質疑勞工「本身沒小孩為何需要請假」？

因此，此次由衛福部在與勞動部會商，完成「安置服務提供者家庭照顧假證明文件申請表」，寄養家庭、親屬安置與類家庭（非專業人員團體家庭）等照顧人力，可下載填寫後，由地方政府社政機關或其委託的民間團體用印，做為向雇主提出為家庭照顧者的證明。

勞動部提醒事業單位，受僱者申請家庭照顧假，依性別平等工作法規定，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分；若勞資雙方對申請表有釐清的需求，可由各地方勞政主管機關移請社政主管機關加以確認。民眾如有個案疑義，也可電洽勞動部1955勞工諮詢申訴專線，或向當地勞工行政主管機關尋求協助。

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