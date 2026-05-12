「英特爾吃蘋果」！這兩家荷蘭公司將成贏家

美國銀行報告指出，英特爾與蘋果的合作協議可能會推高對晶片製造和貼片設備的需求。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據荷蘭媒體報導，美國銀行估計英特爾與蘋果之間的交易價值可能高達100億美元。美國銀行則稱這筆交易還能刺激對晶片製造設備的需求。美銀在報告中提到的兩家公司分別是荷蘭半導體製造設備生產商ASML（艾斯摩爾）和BE Semiconductor（貝思半導體）。

ASML是全球唯一一家EUV晶片製造設備生產商，而EUV晶片製造設備對於製造最新晶片至關重要。另一家荷蘭半導體封裝設備供應商BE Semiconductor（貝思半導體）的混合鍵合機訂單量可能會因蘋果也向英特爾訂購封裝和鍵結產品及服務而有所成長。

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美國銀行報告指出，英特爾與蘋果的合作協議可能會推高對晶片製造和貼片設備的需求。傳蘋果和英特爾已簽署協議，根據該協議，蘋果的部分晶片將由英特爾代工生產。目前，蘋果的晶片主要來自台灣的台積電。鑑於上述報導，美國銀行發布關於該交易價值及其對晶片製造設備行業影響的最新評估。

由於人工智慧建設帶來的高需求限制了台灣台積電的封裝產能，這家晶片製造巨頭近來一直在積極推廣封裝服務。

據美國銀行稱，如果英特爾與蘋果的交易也包含iPhone，那麼英特爾可能向BE Semiconductor訂購多達182台混合鍵合機；而如果交易不包含iPhone，訂單量可能只有15台。 182台的訂單量遠高於英特爾預計在2024年至2030年間訂購的80台。分析師表示，在正常情況下，ASML的訂單額可能為18億歐元；如果交易也包括iPhone，訂單額則可能高達46億歐元。

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