喬山第1季每股獲利0.08元 今年可望有美國退稅現金流入

健身器材大廠喬山（1736）今天公布第一季營收118億元，年增11%。（取自喬山官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身器材大廠喬山（1736）今天公布第一季營收118億元，年增11%，另受惠於產品製造基地配置優化、各製造廠產能負荷率提升以及美國關稅稅率降低等有利因素，首季毛利率回升至51.3%，相較去年第四季增加了2.7個百分點，稅後淨利2,400萬元，每股盈餘0.08元。

喬山表示，美國政府於4月20日啟動的關稅退稅，喬山集團子公司已依據時程申請退稅，預期將帶來約4,000萬美元現金流入，顯著強化營運資金水位；在損益表上的影響，估計約有3000萬美元將可於2026年認列為收入，直接挹注獲利。

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另約1000萬美元則將透過存貨成本回沖機制，隨後續銷售逐步降低銷貨成本，形成毛利率回升動能，隨高關稅庫存持續去化，毛利率改善效果將具延續性，對於2026年營運表現也有相當大的助益。

喬山表示，隨全球健身產業持續朝大型連鎖化、數位化及高端化方向發展，公司憑藉完整的商用與家用產品線、全球化製造布局、國際品牌優勢以及長期深耕全球市場之通路基礎，已建立穩固的產業競爭利基。

近年來，喬山亦積極投入中高階商用器材、重量訓練設備及 AI數位應用領域，持續提升產品附加價值與客戶黏著度。隨著全球健身會員數、健身房家數及使用頻率同步創高，加上大型連鎖客戶持續展店與設備升級需求增加，公司對於健身器材市場展望樂觀。

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