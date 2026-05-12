記憶體價格飆漲 OPPO：台灣手機市場「量減額增」

OPPO今日發表Find X9 Ultra。圖右三為OPPO台灣總經理劉金。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕OPPO今日發表旗下頂級旗艦手機Find X9 Ultra，OPPO 台灣總經理劉金表示，記憶體價格自去年上漲以來，手機品牌廠為反映成本走高下，陸續調漲手機售價，因此今年1-4月台灣手機市場呈現量減額增，推估今年1-4月銷售量年減5-8%，而銷售額年增10-15%，而全年市場總量可能會萎縮 5% 到 8%，但銷售額預計會成長 8% 到 10%，甚至更多。

OPPO今日發表的Find X9 Ultra，其中16GB+1T規格售價6.199萬元，創OPPO在台直立式手機最高，劉金說，Find X9 Ultra無論是影像還是續航，表現都非常強，相信對於追求高階產品的用戶來說，產品帶來的體驗感比價格更有吸引力。另外，記憶體價格自去年起大漲，定價時也考慮研發成本、匯率變化以及供應鏈漲價的影響，雖然已經盡力吸收成本，並透過營運模式升級來消化，但還是反映在最終定價上。劉金進一步指出，目前記憶體在高階手機的成本佔比已經提升到 18% 至 20%，以前通常在 15% 以內，而中低階機種，因為使用的鏡頭相對沒那麼貴，記憶體的佔比會更明顯。

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劉金指出，這是 Ultra 系列第一次正式進入台灣，過去在 Find X 系列累積了很多用戶，如 X3 Pro、X5 Pro，希望能轉化 10% 到 15% 的既有 Find 系列用戶。 X7 Ultra 在影像上表現也很好，代表了 OPPO 在旗艦影像的領導地位，是OPPO高階化的重要基石。

劉金說，台灣整體市場出貨量在萎縮，這不只是記憶體的問題，還包括產品同質化、換機週期變長等，換機時間從過去的36個月，拉長到目前的42個月。

劉金指出，事實上，觀察到台灣手機市場以出現「量減額增」。也就是雖然銷售總量下降，但銷售額和平均單價（ASP）都在提升，這表示用戶願意花更多錢買性能更好、功能更強的手機，因此現在OPPO的策略是「價值導向」，不單純追求規模和價格戰，希望形塑品牌價值、用戶價值和服務價值。

至於OPPO 與 realme 的整合，在台灣的變動，劉金指出，在全球大戰略下，台灣做組織合併，核心初衷是資源優化配置，策略是「分眾聚焦」，OPPO聚焦在影像賽道，走高階化、品牌價值路線。Realme則聚焦在性能、遊戲、性價比，這樣可以覆蓋不同的用戶群，避免內耗。同時，售後服務體系也會逐步整合，提供更完善的支援。

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