漢測第1季每股獲利9.35元 創同期新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體晶圓測試廠漢測（7856）於今（12）日公布2026年第一季財報，稅後淨利2.54億元，年增585.79%，稅後每股盈餘（EPS）為9.35元，年增473.62%，獲利創歷史同期新高。

漢測營收9.85億元，年增122.58%；營業毛利5.45億元，年增171.25%，毛利率55.3%；營業利益3.23億元，年增529.66%，營業利益率32.76%；稅後淨利2.54億元，年增585.79%；稅後每股盈餘9.35元，年增473.62%，營收與獲利同創歷史同期新高。

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漢測表示，第一季三大業務包含探針卡與清潔材料、工程服務客製化產品與代理設備均呈現同步成長，其中又以客製化產品營收比重拉升最為顯著，成為推升毛利率與獲利的重要動能。

漢測也同步公布4月營收3.40億元，年增96.94%；累計前4月營收13.25億元，年增115.38%。漢測表示，在核心產品方面，隨AI加速器、HPC晶片與高階ASIC設計複雜度持續提升，市場對高功率晶片測試的溫控穩定性、散熱效率及測試精度要求日益提高，也帶動漢測熱管理模組需求持續成長。

此外，公司自行研發之垂直式探針卡，在AI應用展現良好測試表現；清潔材料產品則憑藉低磨耗特性及延長探針壽命等優勢，逐步成為具持續之重複性耗材收入來源。

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