AI錢潮湧入！大摩：避險基金搶進台日韓股 創10年單週最大紀錄

台股近期創新高。（記者田裕華）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透12日報導，摩根士丹利（大摩）報告指出，全球避險基金加大押注亞洲，上週對台灣、日本與南韓股票的買進規模，創10年來單週最高紀錄。這份大摩提供給客戶的報告說，避險基金大部分股票的買進「發生在美國境外，亞太地區推動多數相關活動」。

流入韓國、日本與台灣的避險資金來自「所有地區與所有策略的客戶」，這使5月7日截止的一週，成為逾10年來名目買進（notional buying）最大的一週。該報告未提供具體數據。名目買進意指買入總額。

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全球投資人湧入亞洲科技股，以期分得人工智慧（AI）投資收益一杯羹。台灣、日本與南韓是半導體及硬體投資關鍵據點。

亞洲市值最大的3家公司都是晶片製造商：台積電、三星電子與SK海力士，他們近期創紀錄的營收突顯其在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

總部設在紐約的避險基金Tekne Capital合夥人薩庫爾（Hussein Sacoor）說，「我們仍處在國際科技週期的初期階段，而對亞洲相關類股的持股比例及其估值仍偏低，但其地位卻日益重要」。

他補充說，就成本與材料清單而言，約90%的科技供應鏈位於亞洲，而多數的資本仍集中在美國市場。

南韓、台灣與日本主要指數上週均創下新高紀錄。摩根士丹利說，上週的買盤聚焦於半導體與硬體。避險基金對日本、台灣與南韓的淨曝險上升至大摩2010年追蹤相關數據以來最高點，目前佔全球持倉部位約19％。

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