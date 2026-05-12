台東帥氣兄弟檔傳承家業 打響後山讚鬥雞品牌

台東「後山讚鬥雞」成功打進家樂福通路，打響「後山讚鬥雞」品牌者正是傳承家業的第3代雞農方立諺（見圖）與方健祐兄弟倆。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台東「後山讚鬥雞」成功打進家樂福通路，打響「後山讚鬥雞」品牌者正是傳承家業的第3代雞農方立諺與方健祐兄弟倆。

台東後山雞創辦人方福連於民國75年在台東的後山開始飼養近千隻鬥雞母，隨著事業逐漸發展，民國92年註冊了「後山」商標，並在雞隻腳上加上綠色燙金標記，方便消費者辨識，讓「後山讚鬥雞」的名聲迅速傳遍全省。

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然而，一場突如其來的意外，位於台東池上的「後山讚鬥雞 」第2代主人翁離世，方家第3代兄弟方立諺與方健祐面臨是否繼續經營家族養雞場的抉擇。

為了守護阿公和父親的事業，方立諺23歲大學畢業後，決定放棄上班族的都市生活，回到台東投入與飼料與粗糠為伍的農忙生活。

方立諺在台東池上養了7000隻放山雞，雞隻在天然寬廣的山林中奔跑，每隻雞都經過16週的飼養，肉質堅實，但與白肉雞相比，放山雞飼養成本高出3-4倍。

方立諺表示，不為別的，只是發現了想全力守護的東西，這一輩子父親打拚的養雞場，是不可放棄的使命， 起初面對巨大的挑戰和壓力，但兄弟倆憑藉著堅持與韌性，成功將養雞場提升到新的高度。

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