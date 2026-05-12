萬海第1季EPS 2.73元 看好5月後貨量表現

萬海第一季EPS 2.73元 。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運第一季合併營收為336.41億元，較去年同期減少9.3%；營業淨利58.25億元，年減37%；稅後淨利76.72億元，年減12.1%；每股盈餘（EPS）為2.73元。

萬海指出，第一季公司整體營運貨量較去年同期提升，惟受海運市場運價較去年回落影響，營收、獲利較前一年度下滑。

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萬海表示，儘管中東地緣政治衝突持續影響部分海峽通道運行，全球貨櫃航運市場整體仍維持一定韌性。根據Linerlytica第17周市場報告指出，第一季全球前20大港口貨櫃吞吐量年增4%，其中中國主要港口表現尤為亮眼。此外，近期《Journal of Commerce》刊登之〈Landside infrastructure is container shipping’s next great chokepoint〉一文指出，全球貨櫃航運下一階段的關鍵瓶頸將由海上運力轉向港口陸側基礎建設。隨著船舶大型化速度快於港口與後線建設，實際可用運力將受到限制，有助於支撐整體運價水準。

展望後市，萬海說，市場仍受美國關稅政策及地緣政治衝突等不確定因素影響，若中東局勢持續僵持，除推升國際油價波動外，碼頭壅塞導致的航行週期拉長，也將持續對航商營運成本造成壓力，並進一步反映於運價調整。然從需求端觀察，貨主為確保供應鏈穩定，加上傳統旺季備貨需求提前升溫，預期將帶動 5 月後的出貨動能，為第二季至第三季的運價表現提供支撐。

在航線布局方面，為強化亞洲至北美西岸航線服務，萬海與ONE合作，於2026年5月推出第二條洛杉磯直達航線（AP2），航線配置為青島－寧波－洛杉磯－奧克蘭－青島，進一步提升跨太平洋航線之服務頻率與競爭力。

在船隊規劃方面，萬海2月初已有1艘7000 TEU新船投入營運，年內預計再接收5艘新船，包括7000 TEU船舶1艘及8700 TEU船舶4艘，同時規劃出售船隊中3艘5600 TEU船舶。展望中長期，2027年至2030年間預計再接收36艘新船，包含6000 TEU船舶10艘、8700 TEU船舶12艘、9200 TEU船舶2艘及1.6萬 TEU大型船舶12艘，整體運力自2026年起將增加約40.7萬TEU。目前公司已有43艘船舶完成岸電設備配置，後續新造船亦將全面導入節能與環保設備，持續推動船隊汰舊換新與結構優化，以回應ESG與節能減排趨勢，並提升營運效率與整體競爭力。

在碼頭營運方面，萬海說，因應全球港口自動化發展，萬海持續導入自動化設備與環保電能機具以提升營運效能，所承租之高雄港第五貨櫃中心第79至81號碼頭，已於2026年2月啟動第一階段試營運，並將依計畫逐步調整靠泊配置，預計於2026年底前完成全面營運。此外，亦將於2026年9月起承租營運日本大阪港C9貨櫃碼頭，繼東京大井5號碼頭後，再添日本市場重要布局據點，以持續強化區域競爭力。

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