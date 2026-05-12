機器人、無人機佈局陸續發酵 佳能步步高升

佳能今日舉辦線上法說會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）董事長章孝祺今日表示，佳能目前營收仍以混合式相機（hybrid camera）、運動相機產品為主，不過因持續耕耘機器人、無人機等新領域，新產品比例有望逐步提升，看下半年營運優於上半年，2027年營運則優於今年、拚雙位數成長。

佳能近年持續耕耘新領域，包含機器人視覺模組、AI智慧影像模組等，也開發交換式鏡頭微單眼相機，是切入高階數位相機領域的一步。該公司指出，除既有客戶專案持續，也新增品牌客戶的隨身機專案，目前代工量、出貨都持續擴張，2026年至2028年美系客戶專案也會持續落地。

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針對機器人領域，章孝祺說明，相關業務仍在初期發展階段，除持續與投資的美國人形機器人新創Agility Robotics共同推進外，也已提供視覺模組到客戶端進行驗證，目標今年完成，2027年客戶將推出第5代產品，佳能期望同步受惠；也提供模組產品給日本客戶，用於工廠巡檢。

佳能4月宣布取得國際航太品質管理系統AS 9100驗證，正式跨入航太國防供應鏈，專攻無人機商機。佳能說明，今年已開始生產無人機配件，並正在爭取整機生產組裝訂單，目標在明年下半年獲取整機訂單。

佳能近年營運持續成長，第一季營收26.56億元，年增78%、季減20%，毛利率24.3%，儘管低於2024年高峰，不過近年毛利率表現持續提升，顯著優於2020年前水準，展望第二季毛利率也會因為營收規模提升而優於第一季。第一季稅後淨利2.36億元，每股稅後盈餘（EPS）0.73元。

以產能佔比來看，目前佳能以中國製造為主，中國廠生產佔比約85%、越南廠10%、台灣廠5%，是否於日本設廠要視客戶需求而定，目前沒有具體規劃。

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