2026愛迪生獎台灣勇奪16獎 經長：台灣創新具商業化落地能力

經濟部今（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」。（工研院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（12）日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，2026年台灣再度在被譽為「創新界奧斯卡獎」的愛迪生獎上大放異彩，共拿下16座獎項，經濟部轄下研發法人機構共拿下3金、6銀、3銅經濟部長龔明鑫表示，愛迪生獎評選所重視的不只是實驗室中的發明成果，更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力，台灣今年一舉拿下16項大獎，展現台灣不只是科技製造重鎮，更正逐步成為全球創新的重要夥伴。

經濟部產業技術司表示，愛迪生獎為國際指標大獎，長期吸引全球頂尖企業競逐，今年獲獎的知名企業有戴爾（Dell）、美敦力（Medtronic）、陶氏化工（Dow）等，顯示台灣已在全球創新技術版圖中站穩關鍵位置。此外，愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia），也在受訪影片中特別提到，台灣最大的轉變，已不再只是製造，而是能創造出「非常務實、可被全球使用的產品與服務」。

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技術司說明，在今年的獲獎名單中，台灣展現出「科技解決社會難題、創新翻轉產業價值」的強大能量。其中，工研院綠能所勇奪金獎的「道路鋪面材料再生全循環應用」技術可將瀝青刨除料回收再利用，有助解決材料短缺問題，每年能為台灣減少485萬噸砂石開採，讓建設開發不再是環境的負擔。而「複合再生韌帶」針對人工韌帶易老化斷裂的痛點，研發出植入後強度達市售產品3倍且能誘發組織再生的關鍵醫材，將平價紡織材料翻身為單價8萬元的高階醫材，彰顯台灣以跨域合作建立獨特的產業生態系。

經濟部轄下研發法人機構共拿下3金、6銀、3銅，獲獎法人包含工研院、金屬中心、紡織所，得獎技術皆已與廠商合作，包括美津濃、笙特科技等國內外大廠並導入產業應用，這些成果不再只是實驗室的數據，而是真正深入產業現場，將長年的研發積累轉化為實質的經濟效益與競爭優勢。

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