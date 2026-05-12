承億集團完成接班 戴淑玲接任董事長6人核心團隊成形

承億集團董事長戴淑玲（右3）、承億集團副董事長兼承億建設董事長洪若宸（左3），承億集團創辦人戴俊郎妻子凃韶紋（右2）出任承億文旅董事長，核心幹部承億建設總經理李佳昕（右1）、承億文旅總經理戴嘉玉（左2）與承億集團品牌長簡巧珊（左1）。（承億集團提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，集團今天宣布核心團隊已迅速完成內部協調與團隊精煉，由原承億集團副董事長戴淑玲與承億酒店總經理洪若宸接任承億集團董事長與副董事長，戴俊郎妻子凃韶紋接任承億文旅董事長；承億集團表示，核心經營團隊多數已共同合作超過10年至20年，長期參與集團各階段發展與重大決策，對企業治理、品牌方向與事業推進皆具高度共識。面對現階段市場與產業變化，集團將持續以穩定治理、專業分工與長期經營為核心方向，穩健推進各項計畫。

承億集團表示，未來將由六位核心幹部共同協作，董事長戴淑玲將持續擔任承億酒店董事長，她長年橫跨產官學領域，深度參與集團品牌定位、城市文化推動與飯店經營管理，對於企業治理與組織穩定具有深厚經驗。

請繼續往下閱讀...

2010年加入承億集團的洪若宸擔任承億集團副董事長兼承億建設董事長，她曾參與承億旗下每一間飯店的開發與營運歷程，並橫跨飯店、財務與建設領域，具備完整事業體整合經驗，將把長年飯店經驗帶回住宅建築，將飯店的生活美學轉化到建築的生活容器。

戴俊郎妻子凃韶紋接任承億⽂旅董事⾧，她擁有海外留學背景，常向第⼀線同仁表達感謝與⿎勵，凃韶紋承接戴俊郎的信念與意志，化悲傷為⼒量，加⼊經營團隊象徵承億將持續以穩定治理、團隊協作與⽂化精神，穩健邁向下⼀階段。

承億建設總經理李佳昕將繼續投入建設事業，她長年參與集團法務、專案與經營決策，兼具制度治理與市場敏銳度，近年亦深度參與建設開發與跨部門整合工作。

承億文旅現任總經理戴嘉玉於集團服務逾15年，長年深耕旅宿與餐飲體系，熟悉第一線營運與品牌管理，以細膩而真誠的管理風格，穩定陪伴團隊與品牌成長。

自學生時期即加入集團、現任品牌長暨媒體發言人的簡巧珊將接任承藝術董事長，持續統籌品牌與對外溝通，她自2018年起兼任集團對外發言人，長年參與品牌策略、媒體溝通與文化策展事務。

承億團隊表示，創辦人最常談到「台灣能不能長出自己的文化與美學」，團隊會繼續帶著這份信念前行，並以更成熟穩定的治理節奏，持續推進集團長期發展。

相關新聞：承億集團董事長由戴俊郎胞姊接任 遺孀將擔任承億文旅董事長

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法