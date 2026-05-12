國邑*新藥進入全球臨床三期試驗 12億里程碑金將分批認列

國邑藥品新藥里程碑金將開始分批認列。圖左為國邑*董事長王建治、右為總經理甘霈。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司國邑*（6875）近日接獲美國授權夥伴Liquidia 通知，雙方合作研發的長效吸入新藥L606全球三期臨床「Re-Spire」已經陸續通過歐洲多國、美國、加拿大、台灣、南美數國等法規機構審查，進行包含全球上百個臨床中心的三期試驗。

依據合約，國邑*隨該藥的臨床進程邁入新階段，由停留在簽約時的「簽約金」，開始隨三期臨床試驗進入「階段里程碑金、臨床供貨營收」。國邑*後續約新台幣12億的研發里程碑金將隨進度分批認列，同時，國邑*現階段配合全球三期試驗供貨臨床試驗藥物，營收隨收案規模擴張同步放量，整體營運動能將開始轉強。

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國邑*總經理甘霈表示，「Re-Spire」試驗設計已獲美國FDA與歐洲EMA監管機構認可，其數據將具備「雙證」之法規效力。在美國市場，試驗結果將同步支持 PH-ILD（間質性肺病相關肺高壓）與 PAH（肺動脈高壓）兩項適應症之藥證申請；在歐洲市場則優先鎖定PH-ILD佈局。

國邑*表示，依據合作夥伴估計，光是美國PH-ILD與PAH兩項適應症合計市場規模即逾新台幣 2200億元；近期美國大型投資機構如富國銀行（Wells Fargo） 已推估L606美國市場銷售額可達新台幣 460億元（15億美元）。另外，L606亦有望成為全球多數國家唯一核准之PH-ILD吸入型藥物，具備國際獨佔地位。

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