北富銀與第一銀主辦群聯首筆聯貸 強化供應鏈韌性

台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦之群聯電子等值新臺幣120億元永續連結聯貸案，今（12日）完成簽約。（圖由北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦之群聯電子等值新臺幣120億元永續連結聯貸案，今（12日）完成簽約。本案為群聯首筆聯貸案，獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%。本案資金將主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。

面對AI應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，使市場轉向極端的賣方市場。受此趨勢影響，北富銀及第一銀行特別為群聯量身打造預付貨款融資機制，協助其進行戰略性佈局，以更充裕的資源用於強化中期資金流動性，提升營運資金調度彈性與因應未來3年購料需求，確保在供應鏈緊繃的環境下仍能掌握充足物料供給，為後續營運擴張奠定穩健基礎。

請繼續往下閱讀...

群聯身為國內快閃記憶體控制晶片及存儲方案大廠，近年轉型成效顯著，精準捕捉到AI應用擴展帶來的資料中心儲存需求，提出 aiDAPTIV 解決方案降低 AI 部署成本，目前非消費型應用營收貢獻度已超過70％，涵蓋伺服器、車載系統及生成式AI等高附加價值市場，2025年營收達新台幣727億元，年增率23%；2026年累計至3月，營收已達新台幣410億元，年增率196%，展現強勁的增長動能。

除了在技術上力求精進，群聯也十分重視ESG，致力推動節能專案、汰換老舊設備、購買可再生能源，並導入組織碳盤查及產品碳足跡管理平台，落實永續管理。為鼓勵企業在進行營運與投資決策時，將環境保護等永續因素一併納入評估，北富銀特別於本次聯貸案中加入永續架構，與減少溫室氣體、降低用水量等指標成效進行連結，期盼在支持群聯本業發展的同時，亦能協助其深化永續作為，共同邁向淨零轉型的長期目標。

北富銀近年統籌主辦多筆永續聯貸案，包含2024年奇鋐科技美金1.5億永續連結聯貸案、2025年京元電新臺幣168億元永續連結聯貸案及2026年鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案，充分展現對 AI 產業及永續發展的支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法