英特爾搶單台積電？童子賢破題點出最大挑戰

童子賢今日出席論壇活動，在場邊接受媒體聯訪時，談到台積電地位短期內難以被撼動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕市場謠傳英特爾（Intel）有望取得蘋果（Apple）部分晶片代工訂單，甚至傳出特斯拉（Tesla）AI晶片可能在美方施壓下轉由英特爾生產，台積電（2330）訂單分食憂慮。對此，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，英特爾確實積極重返晶圓代工市場，但仍有重大挑戰需要克服。

童子賢再次以餐飲業做比喻，台積電就像「米其林三星」餐廳，即便部分客戶偶爾改去「一星、二星」餐廳消費，也不代表三星餐廳就會因此失去地位。外界不需要因個別訂單傳聞就過度反應，全球半導體市場規模足夠龐大，完全容得下台積電與英特爾兩家公司，短期內台積電的領導地位仍難被撼動，因為AI、高效能運算（HPC）與雲端基礎建設需求仍快速擴張，整體市場仍處於成長階段。

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童子賢也直言，英特爾近年確實積極重返晶圓代工市場，實力正在逐步增強，但這不代表台積電就會受到嚴重衝擊。過去英特爾最強盛的年代，台積電同樣持續成長，顯示先進半導體產業並非零和競爭，而是能夠同時容納多家大型企業共存。目前台積電真正面對的問題是「訂單接不完」。尤其AI晶片需求高速成長，讓先進製程與先進封裝產能持續吃緊，包括輝達（NVIDIA）、蘋果等大型客戶需求仍相當強勁，短期內看不到訂單出現明顯鬆動跡象。

不過，童子賢也點出台積電未來仍面臨幾項長期挑戰。首先是人才問題，隨著全球擴廠速度加快，對高階工程人才需求持續攀升，但半導體產業培養人才需要長時間累積，短期內不易補足。其次則是電力供應問題，大規模晶圓廠與AI資料中心同步擴張，未來對穩定供電將形成更大壓力。此外，接班與世代交替也相當重要，隨著資深半導體領導者逐漸退休，如何讓經驗順利傳承、建立完整接班梯隊，將是未來幾年產業必須面對的課題。

至於英特爾方面，童子賢認為，若要重新站穩先進製程市場，同樣也得克服人才挑戰，美國近年願意投入高強度製造業的年輕人相對減少，更多人才傾向投入AI、軟體與雲端服務領域，加上英特爾過去曾流失部分先進製程訂單，具備精密製程經驗的工程師培養也需要時間，因此短期內要全面追趕也並不容易。

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