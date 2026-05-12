首季EPS創19季新高 英業達：評價企業不能單看毛利率

英業達表示，今年通用型伺服器與AI伺服器業務皆將維持成長，其中大型資料中心客戶需求已明顯增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）首季每股盈餘（EPS）0.68元，創下最近19個季度新高、6年同期新高，管理層今日在法說會表示，受惠於資料中心需求持續增溫，今年通用型伺服器與AI伺服器出貨同步勁揚，推升整體伺服器營收占比有望正式突破50%，管理層也強調，評估公司價值應以最終獲利金額為主，不能全然以毛利率作為參考指標。

英業達首季營收2003.11億元，季增17%、年增28%，毛利率5.1%，季減0.1個百分點、年減0.9個百分點，營益率1.8%，季增0.3個百分點、年減0.4個百分點，歸屬母公司業主淨利24.28億元，季增17.1%、年增42.5%，每股盈餘0.68元，季增19.3%、年增44.7%。

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英業達表示，今年通用型伺服器與AI伺服器業務皆將維持成長，其中大型資料中心客戶需求已明顯增溫，尤其雲端服務供應商（CSP）拉貨力道強勁，帶動通用型伺服器出貨量預估年增超過25%，整體伺服器業務營收則可望年增逾3成。公司也預期第二季伺服器產品的出貨量與營收都將優於首季，主要動能同樣來自AI與通用型伺服器同步增長。

相較之下，PC業務展望則相對保守，英業達觀察，第一季PC出貨雖然成長，但第二季預估將持平，第三季與第四季則可能面臨下滑壓力，全年PC出貨量估持平或小幅衰退。不過，在關鍵零組件價格上升帶動下，即使出貨量下滑，PC業務營收仍有機會維持成長。

AI伺服器方面，英業達目前AI伺服器占整體伺服器業務比重仍未超過50%，但相關需求持續快速成長，其中超過半數動能來自中國客戶，合作模式多採ODM Direct。除既有AI伺服器外，公司也持續擴大ASIC相關產品布局，並認為未來ASIC產品貢獻將持續增加。

關於下一代AI伺服器進度，英業達已同步投入輝達（NVIDIA）Vera Rubin與超微（AMD）MI系列產品開發，目前均處於新產品導入（NPI）階段，目標配合客戶時程於今年下半年至年底進入量產。初期出貨將以L6板卡為主，但未來也不排除擴展至L10系統組裝與整機櫃供應。

除了AI伺服器，英業達也強調，通用型伺服器需求並非短期現象，依照目前與客戶溝通結果，相關需求成長趨勢有望一路延續至2027年、2028年，其中主要成長來源仍為大型CSP客戶，企業端需求則相對持平，目前企業客戶占整體伺服器出貨比重不到20%。

因應AI與雲端基礎建設需求同步擴張，英業達今年資本支出也大幅提升至超過10億美元，約為去年兩倍，投資重點涵蓋板端與系統端產能擴充，據點遍及台灣、中國、泰國、墨西哥、美國、捷克及越南等地。公司指出，相關支出除設備外，也包含土地與廠房建置，顯示公司正加速全球AI供應鏈布局。

對於市場關注的毛利率變化，英業達認同台灣ODM同業看法，強調在營收規模擴大、AI伺服器關鍵零組件占比提高之下，毛利率受到稀釋屬正常現象，市場評估公司價值時，應更聚焦最終獲利金額（Bottom Line）與整體營運規模成長，而非僅以毛利率作為單一判斷依據。

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