上緯董座蔡朝陽：今年循環經濟材料、 AI機器人與航太複材三箭齊發

上緯董座蔡朝陽看今年循環經濟材料、 AI機器人與航太複材三箭齊發。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今日舉行法說會，董事長蔡朝陽表示，目前新事業成立不到一年，但AI機器人已從技術驗證逐步走向場域應用，循環經濟材料則受惠全球淨零與綠能趨勢，兩大新事業都開始貢獻營收，未來將持續強化材料技術與系統整合能力，提升產品附加價值與市場競爭力。

上緯投控今年首季營收1.89億元、稅後淨利0.13億元、每股稅後盈餘（ES）為0.13元。 上緯投控總經理蔡孝德表示，第一季受春節工作天數影響，屬全年相對低點，但轉型方向並未改變，近年上緯積極往高值化產業發展，AI機器人、循環經濟材料與航太複材等新事業，已逐步進入成果轉化階段，未來將成為中長期重要成長動能；他也估計，今年循環先進材料營收辜15-18億元，至於航太與機器人營收各1.5億元。

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蔡孝德指出，隨著離岸風電3-3期選商機制正式公告，ESG、在地化及循環永續已納入評選重點，市場看好具備循環材料能力的供應鏈業者將受惠產業升級趨勢，上緯近年推動的EzCiclo循環材料技術與應用，也被視為切入下一階段綠能供應鏈的重要布局；至於AI智能機器人事業則成為另一市場焦點，隨應用場景擴展與供應鏈逐步形成，上緯正由材料供應商進一步轉型為具系統整合與產品能力的智能機器人參與者；航太複材部分，隨全球低空經濟與航太應用需求升溫，積極發展高階複合材料與輕量化技術，並逐步擴展至高附加價值應用市場。

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