記憶體吃緊影響拉貨，三集瑞-KY首季EPS1元，加速擴大高階AI與BBU應用營收占比。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到全球記憶體供需吃緊影響，部分供應鏈拉貨動能放緩，被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）今日公告2026年第一季營運成果，第一季營收4.71億元、稅後淨利0.50億元、每股稅後盈餘（EPS）1元，在整體產能利用率未達經濟規模下，獲利表現略低於預期；雖然2026年短期仍受到記憶體供應因素影響，但三集瑞-KY指出，目前已順利通過認證進入NVIDIA供應鏈，並持續擴大高階AI與電源應用布局，對中長期營運成長仍維持審慎樂觀看法。

三集瑞-KY解釋，市場並非需求轉弱而是重心轉移使一般PC應用訂單受到排擠，目前進入產品結構調整階段，未來將聚焦高階、高規格AI伺服器、BBU（Battery Backup Unit）及高功率電源等應用領域，其中BBU產品應用於GB200/GB300電源轉換機櫃已進入穩定放量期，HVDC FOR Rubin電源供應也將在年底批量導入量產出貨，並持續擴大客戶導入與應用範圍。

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三集瑞-KY觀察，今年上半年仍會受到上游記憶體缺貨影響，造成部分客戶拉貨與出貨節奏遞延，加上第二季起原物料漲價已陸續轉嫁至下游客戶，日前公告4月合併營收為1.41億元，較上月與去年同期減少，累計前4月營收為6.13億元，然而隨客戶庫存逐步調整，以及AI相關高效能電感產品、高壓直流輸電（HVDC）、BBU等應用需求持續成長，營運動能可望在下半年逐步回穩。

至於新產品布局方面，三集瑞-KY表示，已針對固態變壓器（SST）所需磁性元件展開開發設計，隨著AI資料中心、高壓直流（HVDC）與次世代電網架構發展，SST被視為未來高效率電源轉換的重要核心技術，相關磁性元件將朝高頻化、高功率密度、低損耗及高耐壓方向發展，可望帶動高階被動元件需求與市場產值同步提升，未來AI世代對電源效率與能源管理要求將持續提高，相關產品具備長期成長潛力。

此外，為因應國際客戶分散生產基地與供應鏈重組需求，三集瑞-KY也說，泰國廠目前正加速趕工興建中，預計第四季完工，待客戶認證後，最快於年底前正式投入生產營運，新廠將規劃全自動化智慧產線，以提升生產效率、彈性調度能力與全球供應鏈服務能力。

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