圓祥生技預計6月上旬掛牌上櫃 鎖定眼科與腫瘤雙特異性抗體開發

圓祥生技預計6月掛牌上櫃。圖右為圓祥總經理何正宏。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司圓祥生技（6945）預計將在6月上旬掛牌上櫃，該公司除了眼科與腫瘤雙特異性抗體開發兩項核心資產IBI302與AP505，已成為市場高度關注的授權與商業化標的外，更進一步打造T-cube雙特異性抗體平台，旗下AP203、AP402與AP601等產品均已陸續進入臨床開發階段。

圓祥生技創辦人暨總經理何正宏指出，圓祥新藥開發產品線佈局相當完整，2026年上櫃是重要里程碑，不僅象徵企業發展進入全新階段，也代表台灣本土新藥公司逐步走向國際市場的重要進程，圓祥生技的目標，是從台灣新創生技公司邁向具國際競爭力的創新抗體藥物開發企業。

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圓祥生技目前聚焦眼科與腫瘤雙特異性抗體開發，旗下IBI302與AP505是兩項核心資產，其中IBI302鎖定濕性黃斑部病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）市場，2026年3月已完成臨床三期主要療效指標（Primary Endpoint），展現具競爭力的臨床數據成果，後續將積極推進藥證申請與國際市場佈局。

另一項核心產品AP505，則為PD-L1 × VEGF雙特異性抗體，目前已於中國推進二期臨床試驗，近年PD-（L）1與VEGF雙重機制，已成為全球腫瘤免疫治療重要發展方向，包括多項國際大型授權交易與跨國藥廠佈局，皆聚焦此一領域。

除腫瘤領域外，圓祥生技近期亦宣佈與美國Delos Capital合作，共同切入自體免疫疾病市場，佈局異位性皮膚炎等高未滿足醫療需求領域，除了有助於拓展產品線，也反映全球雙特異性抗體應用，正由腫瘤領域逐步擴展至自體免疫疾病市場。

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