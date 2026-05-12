穩定全球能源市場 美國將借出5330萬桶戰略儲油

美國政府將從戰略石油儲備借出5330萬桶原油給多家能源企業，以因應全球油價飆漲問題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府週一（11日）宣布，將從戰略石油儲備（SPR）借出5330萬桶原油給多家能源企業，以因應美國、以色列與伊朗衝突引發的全球油價飆漲問題。

《路透》報導，這次共有9家公司參與借貸，包括美國石油巨頭 Exxon Mobil（Exxon Mobil）、商品貿易商 Trafigura，以及馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）。不過，美國能源部原本規劃借出9250萬桶，最終實際借出的數量僅占約58%。

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報導指出，其實，美國能源部在今年春天已陸續借出約8000萬桶石油，目前總釋放目標為1.72 億桶。這項行動源自美國與國際能源總署（International Energy Agency）以及30多個國家在今年3月達成的協議，各國合計將釋出約4億桶石油，以穩定全球能源市場。

美國能源部表示，相關企業之後將以原油歸還借出的石油，並支付最高24%的額外溢價。官方認為，此制度能在不增加納稅人負擔的情況下穩定市場。

目前，美國戰略石油儲備總量約為3.84億桶，儲存在美國德州與路易斯安那州沿岸的地下鹽穴中，但這些儲量其實還不到全球4天的石油消耗量。

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