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台航2艘新船加入營運 挹注營收

2026/05/12 15:07

交船典禮由董事長劉文慶（圖中）親自主持，邀請董事長夫人林惠貞（右二）擔任命名擲瓶人，公司董事、Makita株式會社槙田裕社長及租家Louis Dreyfus Company代表Mr. Alistair Claridge等合影。（台航提供）交船典禮由董事長劉文慶（圖中）親自主持，邀請董事長夫人林惠貞（右二）擔任命名擲瓶人，公司董事、Makita株式會社槙田裕社長及租家Louis Dreyfus Company代表Mr. Alistair Claridge等合影。（台航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台航（2617）指出，一艘新造4萬噸級散貨船今日交付，並立即投入營運，可望進一步提升公司營運動能。今日交付的散貨船，加計4月下旬交付的4萬噸級散貨船，總計有2艘新船，加入營運。

台航董事長劉文慶指出，今年1至4月BDI指數較去年同期上漲76%，2艘新造船於市場走揚之際交付，且皆已簽妥1至2年期的論時傭船合約，並因應市場變化採用半浮動方式計收傭船費，預期將對公司整體營運績效帶來正面助益。

台航表示，向日本名村造船所訂造之兩艘4萬噸級散貨船「臺通輪」與「臺浩輪」，由於兩艘船舶交船時間點接近，故於4月下旬「臺通輪」交付時一併舉行命名交船典禮。典禮由董事長劉文慶親自主持，邀請董事長夫人林惠貞擔任命名擲瓶人，並在公司董事、Makita株式會社槙田裕社長及租家Louis Dreyfus Company代表Mr. Alistair Claridge等貴賓觀禮下，順利圓滿完成。

台航目前旗下船隊共計23艘，平均船齡不到6年，而目前仍有2艘6噸級散貨船的新造船訂單，預計於2028年下半年交付。台航表示，為持續維持船隊競爭力，現正研擬汰換1至2艘船齡10年以上老舊船舶，並視新造船市場走勢擇機再訂購4至6萬噸級散貨船4艘，以持續優化船隊布局。

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