承億集團董事長由戴俊郎胞姊接任 遺孀將擔任承億文旅董事長

承億酒店董事長戴淑玲（右三）將接任董事長，總經理洪若宸（左三）升任副董。（承億提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，消息一出，各界關心集團未來發展方向。承億集團今（12）日發布新人事，將由原承億集團副董、戴俊郎胞姊戴淑玲接任董事長；戴俊郎夫人也加入經營團隊，擔任承億文旅董事長，未來承億集團將由6位核心幹部共同協作。

承億集團今天發布新任董事長，由副董戴淑玲接任；副董事長則由原承億酒店總經理洪若宸升任；戴俊郎夫人也加入經營團隊，擔任承億文旅董事長。

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戴淑玲陪伴戴俊郎創業至今，除持續擔任承億酒店董事長，也正式肩負承億集團董事長職責。長年橫跨產官學領域的她，深度參與集團品牌定位、城市文化推動與飯店經營管理，對於企業治理與組織穩定具有深厚經驗。

2010年加入團隊、自飯店基層歷練至今的洪若宸，則正式擔任承億集團副董事長兼承億建設董事長，身為專業經理人，她曾參與承億旗下每一間飯店的開發與營運歷程，是串連旅宿與建築兩大核心版圖的重要角色。

過去長年低調陪伴戴俊郎的夫人凃韶紋，未來也將正式參與集團經營，並接任承億文旅董事長。擁有海外留學背景的凃韶紋，許多員工都記得她總會親自向第一線同仁表達感謝與鼓勵，是一股安定而溫柔的力量，也象徵承億將持續以穩定治理、團隊協作與文化精神，穩健邁向下一階段。

此外，承億建設總經理李佳昕將繼續投入建設事業推進；承億文旅則由現任總經理戴嘉玉持續帶領；自學生時期即加入集團、現任品牌長暨媒體發言人的簡巧珊將接任承藝術董事長，持續統籌品牌與對外溝通。未來承億集團將由6位核心幹部共同協作，持續推進建設、旅宿與文化事業發展。

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