全台最大Costco要來了！好市多南高雄亞灣店開幕時間 官方終於揭曉

好市多高雄店是好市多在台灣首家門市。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）南高雄亞灣店來了！全台首間好市多高雄店，確定搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，占地1.4萬坪成為全台最大間好市多。根據美國Costco官方曝光的最新開店時程，好市多南高雄亞灣店即將在2026年7月開幕。

1997年開立的好市多高雄店為台灣首家好市多，不過因租約將到期，將從前鎮區中華五路現址，搬到復興路的「亞灣80期重劃區」。

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Costco全球執行長瓦克里斯（Ron Vachris）早在2025年底就預告，2026會計年度將規畫5家門市遷址，其中就包括台灣的高雄店，新地點將規劃更大、停車空間更多，以提升會員購物體驗並帶動成長。

台灣好市多曾指出，南高雄亞灣店將會是全台擁有「最多汽機車停車位」的好市多賣場。預計有1010席汽車位及400席機車位，提供最寬敞便利的停車空間。

而Costco官方最新曝光將於未來幾個月開設的新分店時間表，當中就包含好市多南高雄亞灣店（S Kaohsiung, TW），預計會在2026年7月開幕。

至於其他新分店則主要位於美國，將在2026年5月開幕的3家分店分別位於：墨西哥蒙特雷（E Monterrey, MX ）、德州新布朗費爾斯（New Braunfels, TX ）、加州北維塞利亞（North Visalia, CA ）。

將在2026年6月開幕的2家分店則位於：猶他州雪城（Syracuse, UT）、佛州彭薩科拉（Pensacola, FL ）。

將在2026年8月開幕的3家分店分別位於：紐約州奧爾巴尼（Albany, NY ）、威斯康辛州奧康諾摩沃（Oconomowoc, WI ）、明尼蘇達州奧齊戈（Otsego, MN ）。

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