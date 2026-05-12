自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全台最大Costco要來了！好市多南高雄亞灣店開幕時間 官方終於揭曉

2026/05/12 15:39

好市多高雄店是好市多在台灣首家門市。（資料照）好市多高雄店是好市多在台灣首家門市。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）南高雄亞灣店來了！全台首間好市多高雄店，確定搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，占地1.4萬坪成為全台最大間好市多。根據美國Costco官方曝光的最新開店時程，好市多南高雄亞灣店即將在2026年7月開幕。

1997年開立的好市多高雄店為台灣首家好市多，不過因租約將到期，將從前鎮區中華五路現址，搬到復興路的「亞灣80期重劃區」。

Costco全球執行長瓦克里斯（Ron Vachris）早在2025年底就預告，2026會計年度將規畫5家門市遷址，其中就包括台灣的高雄店，新地點將規劃更大、停車空間更多，以提升會員購物體驗並帶動成長。

台灣好市多曾指出，南高雄亞灣店將會是全台擁有「最多汽機車停車位」的好市多賣場。預計有1010席汽車位及400席機車位，提供最寬敞便利的停車空間。

而Costco官方最新曝光將於未來幾個月開設的新分店時間表，當中就包含好市多南高雄亞灣店（S Kaohsiung, TW），預計會在2026年7月開幕。

至於其他新分店則主要位於美國，將在2026年5月開幕的3家分店分別位於：墨西哥蒙特雷（E Monterrey, MX ）、德州新布朗費爾斯（New Braunfels, TX ）、加州北維塞利亞（North Visalia, CA ）。

將在2026年6月開幕的2家分店則位於：猶他州雪城（Syracuse, UT）、佛州彭薩科拉（Pensacola, FL ）。

將在2026年8月開幕的3家分店分別位於：紐約州奧爾巴尼（Albany, NY ）、威斯康辛州奧康諾摩沃（Oconomowoc, WI ）、明尼蘇達州奧齊戈（Otsego, MN ）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財