國際鋼價漲勢擴大 中鋼6月盤價全面上調

中鋼今日召開6月盤價會議，考量國際鋼價、原料成本與國內流通行情同步走揚，決議全面調漲6月盤價。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際鋼價漲勢擴大，中鋼（2002）今日召開6月盤價會議，考量國際鋼價、原料成本與國內流通行情同步走揚，決議全面調漲6月盤價，其中熱軋、冷軋與部分鍍鋅產品每公噸調升1000至1200元，電磁鋼捲每公噸調漲500元，反映全球鋼市回溫與生產成本的上升趨勢。

中鋼指出，近期國際鋼市持續升溫，在第二季傳統旺季需求增溫帶動下，下游業者積極回補庫存，加上中東戰事推升原油、海運、能源及合金價格，使整體煉鋼成本持續墊高，全球鋼價漲勢更加明確。

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中鋼表示，目前鐵礦砂價格已逼近每公噸113美元，創近兩年新高，冶金煤價格也拉升至240美元左右，原物料與能源成本維持高檔。另一方面，中東地區鋼材與半成品出口供給減少，進一步加劇市場供給緊俏情況，在需求回溫、成本推升與供給收斂等因素帶動下，全球鋼價同步走強。

從國際市場觀察，美國鋼廠Nucor已連續16週調漲熱軋售價，當地熱軋出廠行情突破每公噸1170美元，創近兩年高點；歐洲則因防衛措施新制限縮進口供給，鋼價維持高檔盤整。亞洲市場方面，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，中國寶鋼新盤也延續漲勢，顯示亞洲鋼市同步轉強。

中鋼也提到，中國近期深入整治內卷式競爭，有助改善惡性低價競爭與過度擴產情況，對整體鋼市秩序形成正面支撐。此外，台灣受惠於AI伺服器與半導體供應鏈需求強勁，主計總處公布第一季經濟成長率達13.69%，創近39年單季新高，也支撐國內製造業與鋼鐵需求動能。

在國內市場方面，中鋼指出，下游鋼品流通行情近期穩健走揚，進口熱冷軋報價近一個月累計每公噸已上漲80至90美元，鋼價呈現穩步向上態勢。考量國際行情、原料成本、國內供需與下游客戶競爭力等因素，公司此次採循序漸進方式調整盤價，以維持整體供應鏈穩定。

此次調漲項目中，熱軋鋼板、熱軋鋼捲與冷軋鋼捲每公噸調漲1200元；電鍍鋅鋼捲與部分熱浸鍍鋅鋼捲調漲1000至1200元；電磁鋼捲則調漲500元。

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