台灣XR技術再被世界看見！資策會AI沉浸展演奪愛迪生獎 部署效率提升9倍

資策會研發「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統」拿下第39屆愛迪生獎生活風格、娛樂與設計類銅獎，數發部數產署副組長陳慧慧（左4）、資策會執行長范俊逸（中）、資策會副執行長林玉凡（左2）與獲獎團隊等共同合影。（資策會提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在AI與XR（延展實境）技術快速發展下，沉浸式互動體驗正成為文化展演與觀光產業的新趨勢。

由數位發展部數位產業署指導、財團法人資訊工業策進會（資策會）研發的「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統（AI Edge-XR Fusion Sphere）」，近期勇奪第39屆愛迪生獎（Edison Awards）生活風格、娛樂與設計類銅獎，從全球20個國家、數百件創新技術中脫穎而出，再度讓台灣文化科技實力躍上國際舞台。

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被譽為「全球創新界奧斯卡」的愛迪生獎，向來聚焦具市場潛力與創新價值的技術與產品。此次獲獎的「AI Edge-XR Fusion Sphere」，瞄準沉浸式展演長期面臨的痛點，包括網路延遲、互動不同步，以及大型場域部署效率不足等問題，透過Edge AI邊緣運算、AI辨識與生成技術，打造幾乎零時差的虛實整合互動體驗。

資策會指出，過去一套多媒體互動場域，往往需要耗費至少半天時間，才能完成感測設備校準、AI模型部署、互動邏輯設定與LED牆、手機等不同終端設備的同步整合；如今透過此系統，可將上述整體流程從12小時大幅壓縮至80分鐘內完成，大幅提升近9倍效率，系統從感測訊號輸入、AI模型推論到4K內容生成，可一氣呵成，大幅提升沉浸式展演的即時互動能力。

此外，此系統可支援萬人規模場域的互動服務，提升體驗穩定度達30%，並可降低建置成本4成，不僅獲得評審高度肯定，也展現台灣在AI邊緣運算、即時通訊整合與數位內容生成領域的技術能量。

目前此套技術已實際導入表演藝術與文化展演領域。資策會攜手國家兩廳院及拉縴人男聲合唱團，於《向生命乾杯》5G沉浸式展演中，透過AI聲紋即時視覺生成技術，即時解析歌聲的音量、頻率與音色，並同步轉化為動態視覺影像，讓觀眾不只「聽見音樂」，更能「看見音樂」，打造聲音與影像交織的沉浸式感官體驗，也為傳統表演藝術開啟數位轉型新模式。

在文化場域應用方面，資策會也於台灣燈會打造5G XR LED行動舞台，結合復刻1950年代戲院外觀的行動展演車，形成可移動式沉浸展演空間。現場民眾可透過XR互動技術，即時化身為賽德克·巴萊、總鋪師及小貓巴克里等影像角色，從單純觀賞者的視角轉化為共創的參與者，大幅提升文化體驗的互動性與參與感。

資策會執行長范俊逸表示，「Edge AI 驅動之XR沉浸式互動通訊系統」採模組化設計，可快速導入文化展演、觀光活動與多元場域，預估可再縮短約50%部署時間，降低業者導入門檻，成熟且多元的落地實證成果，正是此次獲得國際獎項肯定的關鍵。未來也將持續串聯5G、XR內容製作及衛星通訊等產業夥伴，打造跨域應用生態系，進一步推動臺灣資服與內容產業解決方案輸出國際。

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