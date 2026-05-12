台積電恐再遭英特爾搶單 傳川普施壓特斯拉轉單

傳特斯拉正面臨來自川普政府的壓力，要求將AI6.5晶片的生產從台積電轉移到英特爾。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，特斯拉正面臨來自川普政府的壓力，要求將AI6.5晶片的生產從台積電轉移到英特爾。

今年4月，馬斯克在討論特斯拉AI5晶片的設計定案時就宣布，即將推出的AI6晶片將在三星位於亞利桑那州的 2奈米工廠製造，而規格更高的AI6.5晶片將由台積電在美國亞利桑那州的園區內製造。

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特斯拉的AI6晶片計劃2026年12月進行設計定案，AI6.5晶片則計劃在幾個月後推出。馬斯克日前指出，AI6與AI6.5 約有一半的AI運算加速器專門配置給SRAM，因此SRAM 快取中的有效記憶體頻寬，將遠高於DRAM。

「手機晶片達人」爆料達人Jukan最近獲悉，在川普政府的壓力和堅持下，特斯拉正在考慮將其AI6.5晶片的生產從台積電轉移到英特爾。

wccftech指出，在入股英特爾之後，川普政府似乎承擔起了填補英特爾訂單的責任，無論是熱情地向蘋果公司首席執行長庫克吹捧美國政府在過去幾個月英特爾股價飆升期間獲得的數百億美元收益，以及向特斯拉施壓，要求放棄台積電，轉而使用英特爾位於亞利桑那州的晶圓廠。這些動作都凸顯川普政府介入的影響力。

此外，也有市場人士認為，未來不排除英特爾與台積電可能透過不同方式合作，共同分擔先進製程與封裝需求。

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