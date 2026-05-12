00403A爆出418萬張史上最巨量！ 專家：溢價逾5％小心現買現賠

00403A因投資人瘋搶，溢價幅度逾5%。（翻攝證交所網站）

〔記者卓怡君／台北報導〕統一台股升級50主動式ETF基金（00403A）今日掛牌，吸引投資人瘋搶，早盤大漲逾7%，統一投信官網開盤後一度癱瘓當機，因湧入的人潮過多，伺服器負荷過重，導致無法查詢即時淨值，00403A今日爆出逾418.3萬張的交易量，創下台股史上所有ETF掛牌首日最大成交量，由於投資人瘋狂搶買，買盤力道推升讓溢價幅度一度來到6.68%，盤中溢價幅度多在4%以上，終場00403A上漲5.88元，收在10.80元，溢價幅度高達5.57%，專家提醒目前溢價幅度過高，投資人搶買，交易過熱，已嚴重偏離合理範圍，投資人應避免買進溢價超過2%以上的產品，將有追高風險。

00403A以市值前50大企業為核心，並將選股觸角延伸至市值第51至200大的具潛力企業作為主要增強選股池。透過主動式管理，剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

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統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證，投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險。

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