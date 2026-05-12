台版波克夏！龍巖公告處分英特爾大賺逾2億

台灣殯葬龍頭龍巖（5530）於週一（11日）公告處分美股英特爾（Intel）普通股，獲利超過新台幣2億元。（圖擷取自龍巖官網）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣殯葬龍頭龍巖（5530）於週一（11日）公告處分美股英特爾（Intel）普通股，獲利超過新台幣2億元。消息一出，引發PTT網友熱議，不少網友直呼，龍巖為「台灣波克夏」。

根據公告內容，龍巖於5月8日處分英特爾普通股8萬7500股，平均每股出售價格為118.89美元，交易總金額為新台幣3億2663萬1708元，本次處分利益為新台幣2億505萬9424元。不過龍巖補充說明，此已實現利益是由股東權益項下的其他權益直接轉為保留盈餘，並不影響本期損益。

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截至目前，龍巖累積持有的英特爾股票仍有13萬1500股，持有金額為新台幣5億1628萬3554元，持股比例為0.003%。

消息一出，引發PTT網友熱議，有網友表示，「龍巖投顧這麼有料哦」、「好強 炒到美國去了」、「活人跟死人的錢全都要，真狠」、「零股塔代表」、「9位數 厲害了」、「這是不是有亡者報明牌」、「貨真價實的撿骨師」、「中環輸了」、「台灣波克夏」、「鬼神投顧」等。

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