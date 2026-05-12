鈺創董座：記憶體每月漲幅10-20％ 訂單能見度到明年上半年

鈺創董事長盧超群看好營運續旺。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體產業因AI持續熱轉，IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群表示，記憶體供需為結構性改變，缺貨情況最快要到明年中後才可能逐步緩解，預估DRAM價格每月漲幅約10%至20%，漲價至少延續到第三季，鈺創過去三年持續擴大投資，隨著DRAM價格維持高檔、AI與邊緣運算需求持續擴大，鈺創在AI邊緣運算、機器人等領域不斷推出創新產品，目前訂單能見度已到明年上半年，看好鈺創營運有望持續向上。

針對記憶體價格大漲，盧超群表示，DRAM價格回歸到公平且合理的價格，這波缺貨屬於結構性改變，預估短期內漲價仍會持續，隨著先進邏輯製程技術導入記憶體底層設計，包括4奈米、5奈米等先進製程導入DRAM架構，產品複雜度、成本與價值同步提高，DRAM與邏輯晶片的界線逐漸模糊，技術創新正帶動產業升級。

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盧超群表示，全球半導體產值去年約為8800億美元，今年將成長至1.3兆至1.4兆美元，成長幅度可觀，其中DRAM產值預估已從4000億美元上修至5600億美元，Flash記憶體產值至少達2800億美元，兩者合計市場規模上看7000億至8000億美元，記憶體佔全球半導體總產值中的比重接近一半。

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