75歲阿北存1400萬退休「爽搭商務艙、環遊世界」 10年後慘痛代價曝

晚年生活關鍵不僅在於退休時資產規模，而在於支出結構與長期規劃能力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名75老翁曾任企業高管，退休時握有約7000萬日圓（約新台幣1383萬元）資產，原本以為足以安穩度過晚年，還能搭商務艙環遊世界、盡情享受人生。然而10年後，從富足晚年瞬間跌入焦慮深淵。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山岡浩一（化名）於65歲退休時，已完成房貸清償，並累積超過7000萬日圓金融資產，來源包括長年薪資累積與退休金、繼承資產等。其職涯最高年收入超過1300萬日圓（約新台幣257萬元），長期處於企業管理階層，因此對自身財務狀況相當有信心，並規劃以「享受人生」為主軸展開退休生活。

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然而，退休初期的生活方式迅速改變了資產消耗速度。浩一與妻子頻繁出國旅遊，足跡遍及歐洲與夏威夷等地，並多次選擇商務艙與高級飯店住宿，單次旅行費用動輒超過百萬日圓。同時，日常生活維持過去水準，外食、購物與社交支出皆未明顯縮減，使每月開銷長期超過年金收入。

隨著時間推進，到了70歲左右，浩一開始明顯察覺存款下降速度加快，但真正讓財務壓力加劇的，並非單純的生活消費，而是接連出現的家庭與健康相關支出。

母親健康惡化後需要長期照護，他負擔了部分居家改造與照護費用，加上房子維修、醫療支出等持續增加，後續又為兒子結婚與家庭成立提供資金援助，使支出規模進一步擴大。

這些開銷在長時間累積下，使其資產從退休初期的7000萬日圓，逐步下降至約4800萬日圓（約新台幣948萬元），最終在75歲時減少至約1800萬日圓（約新台幣356萬元）。面對明顯縮水的存款，浩一坦言開始對未來感到焦慮，尤其在考量母親照護費用仍可能持續、孫子輩支援需求尚未結束的情況下，更難以判斷資金是否足以支撐往後生活。

專家指出，這類案例並不少見，關鍵不僅在於退休時資產規模，而在於支出結構與長期規劃能力。退休後雖然看似擁有充裕資產，但收入來源固定且難以補充，一旦同時面臨生活開銷、醫療照護與家庭支援等多重支出，資產便容易呈現持續性消耗。

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