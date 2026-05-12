薪水暴漲4倍！29歲女親曝靠「這1招」翻身 如今年賺487萬

美國一名女子分享年收從3.5萬美元增加到15.5萬美元的心路。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名29歲、現任跨國銀行產品策略與開發副總裁的女性，近日分享自身職涯轉變歷程，從年薪僅3.5萬美元（約新台幣110萬元）一路成長至15.5萬美元（約新台幣487萬元）以上，並透過MBA（企業管理碩士）教育成功改變職涯軌道。

外媒報導，Carmen P目前居住於紐約市，大學是商科，主攻行銷。職涯早期從事市場研究與數位廣告相關工作。她回憶，初入職場時在一家亞馬遜廣告新創公司擔任後台關鍵字專員，年薪約3.5萬美元，工作內容多為產品搜尋資料標記。

請繼續往下閱讀...

幾個月後，她被調到客戶與數據分析相關職位，但她坦言當時已意識到產業天花板有限。大約一年後辭職，她意識到自己不喜歡廣告方面的工作，更喜歡分析方面的工作。

之後，她陸續轉職至市場研究顧問公司，年薪提升至約4萬美元，逐步累積資料處理與簡報製作能力。隨後在多次職位轉換中，薪資逐步成長至年薪6萬（約新台幣189萬元）、7.5萬（約新台幣236萬元）與9萬（約新台幣283萬元）美元，並開始接觸營運管理與流程優化工作，成為職涯轉折前的重要累積階段。

在累積數年經驗後，她決定攻讀MBA學位，主修金融與社會影響領域。期間透過學貸支應學費與生活開銷，並在實習期間首次接觸高薪職位，月收入約7000美元（約新台幣22萬元），明顯高於過往薪資水準。她表示，這段經歷讓她首次感受到職涯跳躍的可能性。

2024年完成學業後，她進入現職銀行，參與產品分析與風險管理工作，起薪達14萬美元（約新台幣440萬元），並額外獲得簽約與獎金。隨後在內部輪調與職務調整中，薪資進一步提升至約15.5萬美元，並享有績效獎金制度。

她分享，MBA雖非成功保證，但確實為她帶來進入大型金融機構的機會，也讓職涯選擇更加多元。不過，她也坦言，早期低薪階段所累積的技能與經驗，同樣是後續職涯成長的重要基礎。

談及未來，她表示現階段工作與生活平衡良好，也能投入志工與興趣活動。對於未來職涯目標，她認為在紐約生活若要維持舒適狀態，年薪約25萬美元（約新台幣786萬元）將是較理想的目標，並希望透過持續轉職與成長逐步達成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法