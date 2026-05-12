棄高薪工作！他砍掉重練「改當獸醫」 拚年營收目標940萬

Tom Vega從企業主管轉戰行動獸醫創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國芝加哥一名獸醫師從企業主管轉戰行動醫療創業，他因厭倦裁員與職場倦怠，毅然放棄穩定高薪人生，轉身投入獸醫創業，成功打造自己的行動獸醫品牌，如今公司2026年前4個月營收已達約9.1萬美元（約新台幣286萬元），年營收估將突破30萬美元（約新台幣940萬元）。

《商業內幕》報導，Tom Vega過去曾在美國電信公司任職。雖然擁有穩定企業職涯，但長期面對裁員與高壓管理工作，讓他逐漸產生職業倦怠，最終決定投入一直以來真正感興趣的獸醫領域。

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他在2020年完成獸醫學位後，先進入一般診所累積經驗，之後於2025年開始透過獸醫彈性接案平台Roo擔任代班獸醫。由於收入遠高於傳統診所，加上工時安排更自由，他很快決定離開企業體系，全職投入彈性工作模式。

他透露，自己曾在2025年8月連續工作18個班次，單月收入達2.3萬美元（約新台幣72萬元），這筆資金也成為創立行動獸醫診所的重要啟動資金。

報導指出，美國獸醫若執照未滿2年，通常難以取得創業貸款，即使財務與信用條件良好也不例外。Tom Vega因此選擇透過高密度接案累積現金流，並於2025年10月正式成立「Concierge Companions Vet Med」行動獸醫品牌。

與傳統動物醫院不同，他採取行動診療模式，直接開車到客戶住家提供服務，省去高額店面與大型設備成本。目前主要固定支出僅包含一名助理薪資、行動診療車貸款、油資與醫療耗材，使整體營運成本遠低於一般獸醫院。

根據他公布的營運數據，公司2026年前4個月營收已達約9.1萬美元（約新台幣286萬元），若依照目前速度推估，全年營收可望接近28萬至30萬美元（約新台幣880萬至943萬元）。

在市場定位方面，他原先認為年輕族群會是主要客戶，但實際經營後發現，高齡族群需求更高。許多長者因行動不便，難以頻繁帶寵物前往動物醫院，因此他開始與高齡住宅社區合作，固定進駐提供服務，進一步提高效率並降低交通成本。

談到創業過程，Tom Vega表示自己並未擁有MBA學位，所有商業知識皆靠自學，包括現金流、績效管理、薪資與採購系統等。他認為創業最重要的不是完美背景，而是願意持續學習與執行。

他也鼓勵年輕創業者，不要過度專注於失敗風險，而應該思考「為什麼自己的事業有機會成功」。他強調，創業從來不是單打獨鬥，背後一定有支持自己的人。

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