法巴人壽獲准辦理財管業務 推「三免」投資型保單

為回應高資產族群需求，法國巴黎人壽推出全新投資型商品，並宣布獲准辦理財富管理（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕法商法國巴黎人壽今天宣布，正式獲主管機關同意辦理財富管理業務，推出全新投資型保險商品；法巴人壽表示，該張保單提供「三免」優勢：免收保費費用、免收保單維護費及免收帳戶管理費，讓資金得以更完整地投入市場，降低長期投資過程中費用稀釋報酬的影響。

該張投資型保單的名稱為「豐祿人生變額（外幣）萬能壽險／豐祿人生變額（外幣）年金保險」。法巴人壽指出，隨著高資產客戶對資產配置效率與整體財務管理專業度的需求持續提升，持續深化對高資產客群的經營，並宣布正式獲主管機關核准辦理財富管理業務，象徵法巴人壽在拓展高資產金融服務領域的重要里程碑，也展現其不斷紮根專業能力、回應市場與客戶多元需求的經營策略。

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法巴人壽說明，相較傳統投資型商品常見的多重費用結構，新推出的「豐祿人生」，以高門檻（新台幣300萬元或等值外幣）設計回應高資產客戶對成本與效率的要求，極大化客戶投資效能，提供「三免」優勢：「免收保費費用」、「免收保單維護費」及「免收帳戶管理費」，讓資金得以更完整地投入市場，降低長期投資過程中費用稀釋報酬的影響，為重視資金運用品質的客戶、提供更純粹的投資選項。

不過，法巴人壽也提醒，須留意本商品6年內解約、將被收取一定比率之費用，較不適合短期有資金需求者。

在投資標的配置上，這張「豐祿人生」延續法巴人壽於投資型保險領域的專業，結合國際級資產管理夥伴貝萊德投信，提供三檔投資帳戶與多元貨幣選擇。貝萊德為全球規模最大的資產管理公司，管理資產總額已突破14兆美元；其深厚的市場研究與全球投資視野，可為投資型保單連結的策略帶來更完整的專業支援，協助法巴人壽高資產客戶於長期配置中強化風險管理與投資決策品質。

「豐祿人生」亦結合尊榮服務機制，回應高資產族群對生活品質與專屬體驗的期待。在契約有效期內，符合保費與數位指標等條件之保戶，可享有尊榮（VIP）或臻鑽尊榮（VVIP）等級之專屬服務。

其中，服務內容包含禮賓秘書、機場（高鐵）接送、健康管理、生活管家、專屬財務諮詢等服務，保戶可依適用之尊榮級別選擇所需服務，展現法巴人壽以「長期陪伴」理念深耕高資產客群的服務思維。

法巴人壽總經理黃宥甄表示，持續耕耘台灣市場，『豐祿人生』投資型商品的推出與獲准辦理財富管理業務，象徵法巴積極擴張產品與服務的廣度，以及經營高資產客戶的決心。未來，除了推出新商品外，也將透過完整的風險管理與客戶適合度評估機制，協助客戶在保障與投資之間取得平衡，回應其長期資產配置與財務規劃需求。

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