家樂福「水果界三巨頭」 搶攻夏季鮮果商機

「水果之王」西瓜家樂福多年來深度合作的夥伴，便是來自玉里的「黑女婿」大西瓜，

栽種者歐蒙（Oumar）（右）是一位來自蘇丹的異國遊子，因不捨年邁岳父母種植西瓜的辛勞，毅然放棄北部高薪工作，遷回花蓮老家接下岳父母的西瓜田，西瓜並取名為「黑女婿」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕 5月氣溫攀升，家樂福祭出夏季「水果三巨頭」-西瓜、芒果和百香果，共備貨逾1355公噸，包括西瓜約1,250 噸、芒果約100噸、百香果約5噸，搶攻夏季鮮果商機。

「水果之王」西瓜家樂福多年來深度合作的夥伴，便是來自玉里的「黑女婿」大西瓜，這些西瓜種植於秀姑巒溪床的沙礫地，年產量約3萬顆，果形碩大且具備「沙、脆、甜」三大特色，甜度最高可達13-15度。

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栽種者歐蒙（Oumar）是一位來自蘇丹的異國遊子，因不捨年邁岳父母種植西瓜的辛勞，毅然放棄北部高薪工作，遷回花蓮老家接下岳父母的西瓜田，西瓜並取名為「黑女婿」。

百香果產地主要來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽栽種，今年特別培育有「百香果界LV」美稱的新品種「藍星百香果」，在家樂福上架立刻被搶購一空。（記者楊雅民攝）

百香果產地主要來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽栽種，經嚴格的產銷履歷把關，藥劑與施肥紀錄皆可追溯，今年特別培育有「百香果界LV」美稱的新品種「藍星百香果」，在家樂福上架立刻被搶購一空。

芒果則網羅了屏東最具代表性的產區，包含外銷等級，同樣被喻為芒果界LV等級的「盧家愛文芒果」，以及由屏東萬巒農民朱明政栽種、素有芒果之王美譽的「金煌芒果」。

「盧家愛文芒果園」由第3代青農盧旺昇接手經營，其栽種的芒果以「喝牛奶長大」聞名，該果園已通過外銷供果園認證，是屏東代表性的精品芒果指標；朱明政栽種的「金煌芒果」果形碩大，單顆重量可達1.5公斤。

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