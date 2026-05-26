LTN經濟通》從馬桶到半導體 日本低調的王者

TOTO提供高階設備耗材與精密材料的公司，成為這波AI浪潮中，長線受惠者之一。（彭博）

TOTO跨界轉型大吃記憶體紅利

〔財經頻道／綜合報導〕近期日本股市走強，AI與半導體供應鏈相關族群成為資金焦點之一，但最受市場矚目的一檔「AI黑馬」之一，就是做馬桶起家的TOTO（東陶機器株式會社）。分析師指出，TOTO切入半導體供應鏈是AI陶瓷組件業務，生產固定晶圓的靜電吸盤（ESC）；但事實上，TOTO 真正受惠的是 「記憶體超級週期」 （NAND storage super-cycle） 下游的設備耗材需求。

隨著TOTO股價在今年大幅走強，外界也開始進行大幅度的重新定價（Re-rating），並重新認識這家百年日企的真正技術底蘊到底有多強大。分析師表示，說它是被低估的味之素，一點也不為過。

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過去市場對於TOTO切入半導體的印象，多停留在「生產靜電吸盤（ESC）」，也就是用於半導體設備、固定晶圓的高階陶瓷零件。但隨著AI基礎建設快速擴張，投資人開始發現，TOTO真正受惠的，可能不是AI晶片本身，而是AI時代背後更龐大的「記憶體超級週期」（NAND storage super-cycle）。

專家指出，市場常以為，AI受惠等於GPU，但TOTO真正受惠的是NAND Flash、SSD與AI資料中心儲存，所持的理由是TOTO的ESC靜電吸盤，大量用在蝕刻設備，而AI時代的資料中心需要大量儲存，NAND層數愈堆愈高，TOTO成為「隱形材料商」，反而大賺。

分析指出，3D NAND正快速朝300層、甚至400層以上演進，蝕刻製程難度呈現倍數提升。層數愈高，電漿環境愈嚴苛，對溫度控制與晶圓穩定性的要求也愈高，這顯示出ESC的重要性，因此逐日水漲船高。

專家指出，TOTO並不是單純「跨界做半導體」，而是將原本累積數十年的精密陶瓷與材料技術，轉化為AI時代最關鍵的底層能力之一。因此，現今有越來越多的分析師開始把TOTO視為AI供應鏈中的「賣鏟人」角色。

TOTO現在賺到的錢，一半以上來自賣晶片零件，而不是賣馬桶。（彭博）

TOTO獲利 一半來自半導體

當全球科技巨頭持續砸重金建設AI資料中心、擴充儲存基礎設施時，TOTO也順勢成為關鍵設備耗材與高階材料受惠者。分析師指出，隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，TOTO正憑藉其百年累積的精密陶瓷技術，成為3D NAND快閃記憶體製程中不可或缺的「隱形贏家」。根據該公司最新財報顯示，其陶瓷事業部營業利潤率已突破40%，成為集團最強勁的獲利引擎。

數據顯示，2023年會計年度，TOTO先進陶瓷部門營收約503億日圓，營業利益約204億日圓，營業利益率約40.5%。 2025年營收達7374億日圓，營業利益為538億日圓，雙雙創下歷史新高。其先進陶瓷部門的營業利益飆升至289億日圓，佔比高達55%左右，首次超過了傳統住宅設備（馬桶、衛浴）業務。

也就是說，TOTO現在賺到的錢，一半以上來自賣晶片零件，而不是賣馬桶。分析師指出，該部門營業利益率高達42.9%，遠高於TOTO整體約7%的水準，這數字在日本大型製造業很少見。但更令人驚訝的是，這個部門營收只占全公司整體營收約9%；換句話說，就是說「小部門養全公司」結構。

報導指出，TOTO營收主體仍是衛浴，但真正決定獲利與市場估值已轉變成半導體材料，這也是如今市場分析師重新估算TOTO估值的關鍵原因。

專家指出，日本有一群「傳產轉進半導體材料」的公司，TOTO被放進作比較，其陶瓷部門約43%的營業利益率，已接近日本半導體材料業的頂級水準，因此有著「被低估的味之素（Ajinomoto）」之稱。

靜電吸盤。（擷取自社群平台）

TOTO燒瓷技術具壟斷性

根據產業分析，味之素憑藉ABF封裝膜在高效能運算（HPC）領域市佔極高，其利潤率約落在30%-35% 區間。而TOTO則在精密加工與抗腐蝕材料上的展現技術壟斷，有著更強大的議價權（Pricing Power）。

說起以馬桶起家的TOTO，在百年前於日本福岡縣北九州小倉創立，但TOTO跨足半導體領域並非近年來的突發奇想，而是經過半個世紀的技術深耕，轉型關鍵就在於製作馬桶的「燒瓷」工藝。

報導指出，TOTO自1917年創立以來，核心技術就是陶瓷（Ceramics）。製作高級衛浴設備需要精準控制陶瓷在燒製過程中的收縮率與平整度。20世紀70年代，隨著工業需求演進，TOTO開始思考 : 如何將這種「抗熱、絕緣、耐腐蝕」的材料特性應用在更高端的工業領域。

來到1984年，TOTO 正式成立了「陶瓷事業部」（現為新領域事業）。當時日本半導體產業正處於黃金時代，晶圓加工需要能承受高溫與電漿化學侵蝕的支撐材料。TOTO發現，衛浴陶瓷要求的「不變形」與「耐化學性」，正好是半導體製程零組件最需要的特性，但真正讓TOTO在半導體業界站穩腳步的產品，就是「靜電吸盤」（Electrostatic Chucks, ESC）。

在真空環境下，利用靜電力牢牢吸附住晶圓，以便進行蝕刻或曝光，同時還要控制溫度均勻性與避免微震動，否則晶片良率可能直接崩壞掉，這需要極高純度的鋁氧陶瓷技術，以及極致的表面研磨工藝。TOTO利用原本處理大型陶瓷件的經驗，解決了在大尺寸晶圓加工時的平整度難題。

專家直言，這種東西超難做，靜電吸盤（ESC）需要精密陶瓷燒結、熱膨脹控制、高絕緣以及抗電漿腐蝕與奈米級溫度均勻性，當AI晶片越先進、技術要求就越高，這不是新公司砸錢就能做出來。

因此，ESC一旦被Tokyo Electron等設備商認證後，客戶幾乎不敢換供應商，因為重新驗證的成本極高。TOTO也透露，目前ESC需求約有80%至85%來自既有設備更換，而不是新設備出貨。這意味著，它的生意不完全跟著景氣循環暴起暴落，而更像是穩定收租。

專家直言，TOTO的競爭者不是半導體公司，而是「時間」。（法新社）

TOTO百年秘技「本分經濟」

分析師表示，日本最強的不是終端品牌，而是材料。許多日本公司平常看起來很步調很緩慢，甚至股價也長期低迷，但它們會默默花20年、30年，把一個別人不願做的小零件做到世界第一。等到產業突然爆發時，市場才發現：原來全球根本沒幾家公司能替代它。

TOTO成立於1917年，雖然是百年企業，但卻從來幾乎不追熱門趨勢、很少高調談科技革命，反而是非常典型、甚至有點「無聊」的日本製造業哲學 : 把一件事情做到極致。這種文化，在日本被很多人稱為「本分經濟」。

在過去的40年，幾乎沒人注意到TOTO，主要是ESC產品太不起眼，既不像GPU那樣耀眼，也不像ASML EUV機台昂貴，但卻是晶圓製程中「不能出錯」的底層零件之一。

業內人士指出，這種產業有一個很特殊的特性，技術累積比資本更重要。既使競爭者願意砸大錢，也未必能立刻做出成熟ESC，關鍵在於「真正難的，不只是陶瓷材料，而是長時間累積下來的製程參數、燒結經驗、熱膨脹控制與可靠度驗證」。這種能力，只能靠時間堆出來。

也因此，Palliser Capital認為，TOTO在ESC市場可能擁有約5年的技術領先優勢。

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