美伊談判卡關轉看川習會！新台幣小貶1分、暫收31.425元

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊談判再度陷入僵局，市場焦點轉向即將登場的「川習會」，美元指數高檔震盪，主要亞幣走勢分歧，除人民幣稍強，日圓、韓元走勢偏軟，新台幣兌美元匯率早盤於31.4元附近震盪，中午暫時收在31.425元、微貶1分，台北外匯經紀公司成交量8.23億美元。

儘管美國總統川普表示，美伊停火協議「岌岌可危」，但市場情緒未受明顯衝擊，美四大指數收紅，其中標普與那指再創歷史新高，也激勵台股今早跳空開高。

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新台幣今日以31.43元、貶值1.5分開出，早盤最高升抵31.395元，最低則來到31.44元，仍在31.3元至31.7元區間內。

在美元指數維持高檔整理下，主要亞幣普遍回軟。日圓兌美元早盤一度貶至157.6價位；韓元則延續前一交易日弱勢，盤中跌幅約0.7%。

由於美伊談判仍卡在核問題及荷姆茲海峽控制權等核心爭議，市場持續關注中東局勢對國際油價的影響，以及後續是否進一步推升通膨壓力。此外，本週即將公布的美國消費者物價指數（CPI），也將成為牽動美元與全球金融市場走勢的重要觀察指標。

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