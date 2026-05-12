南韓擬以AI產業的超額利潤 發放「公民紅利」

南韓政府高層近日提出「AI公民紅利」構想，主張將AI熱潮所帶來的部分額外稅收回饋全民，引發市場與社會高度關注。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕鑒於人工智慧（AI）熱潮推升三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等半導體巨頭獲利大增，南韓政府高層近日提出「AI公民紅利」構想，主張將AI熱潮所帶來的部分額外稅收回饋全民，引發市場與社會高度關注。

《彭博》報導，南韓總統政策室長金容範（Kim Yong-beom）近日在社群平台Facebook發文指出，AI時代的利益往往集中在記憶體企業、核心技術人才與資產持有者身上，多數中產階級只能間接受益，因此政府應考慮運用AI熱潮所創造的「超額稅收」，作為全民共享的財源。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，引發南韓股市週二（12日）劇烈震盪，KOSPI指數盤中一度重挫逾5%，主因投資人一度難以判斷金容範提案的實際範圍。不過，金容範隨後澄清，他並非主張對企業開徵新的暴利稅，而是希望運用AI產業成長帶來的額外稅收，韓股跌幅才有所收斂。

報導指出，全球經濟學家與政治人物近來愈發關注，AI技術崛起可能進一步擴大貧富差距。在南韓，相關憂慮尤其明顯，社會上也開始出現呼聲，要求從三星到SK海力士等產業龍頭，應分享更多來自全球AI基礎建設熱潮的成果。

市場人士分析指出，相關言論顯示南韓政府已逐漸將AI視為國家級基礎建設，而非僅是短期科技趨勢。若相關政策持續推進，預料將有利於半導體、電力設備及主權AI平台等產業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法