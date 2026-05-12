焦點股》LINE Pay：業績亮眼投資人不領情 驚見268.5元掛牌新低

LINE Pay業績穩健成長（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股持續創新高，但行動支付龍頭LINE Pay（7722）股價不斷走跌，今日盤中更跌破270元關卡，一度觸及268.5元，不僅失守5日線與月線，更創下掛牌以來新低價。儘管LINE Pay業績表現亮眼、電支業務LINE Pay Money上線後即登上三冠王，在今日（12）將召開董事會審議第1季財報前夕，仍難擺脫「業績熱、股價冷」的強烈對比。至上午11時15分，暫報270.5元，下跌6.50、跌幅2.35%。

LINE Pay4月合併營收6.57億元、年增11.43%；累計前4月合併營收27.55億元、年增14.51%。除了穩定的行動支付業務外，LINE Pay更積極打造「金融平台」，提供信用卡、貸款、保險等金融產品一站式服務，用戶可透過平台找尋適合的理財商品，並直接前往專屬申辦網頁辦理。

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LINE Pay金融平台鎖定繳稅季的資金調度需求，攜手中國信託、永豐、聯邦、玉山、台新、滙豐、遠東、樂天等合作銀行，分別推出滿額抽萬元禮券、免手續費、分期0利率及刷卡金和海外刷卡加碼回饋。各銀行新戶於6月底前，透過LINE Pay金融平台前往專屬網頁申辦指定卡別，核卡後綁定LINE Pay首刷一般消費滿700元，即享LINE POINTS 350點回饋，永豐DAWAY卡可再享首刷獨家加碼300點。

電支業務方面，子公司連加電支推出的LINE Pay Money，自去（2025）年12月初正式上線，各項業務呈現爆炸性成長，代收付金額在今年2月首度登上冠軍，3月穩坐冠軍王位達81.4億元，小額匯兌達88.6億元，與收受儲值款項110.7億元同樣居冠。

LINE Pay日前召開股東常會，表示經營重心已由單一支付服務，逐步轉型為結合金融服務與行銷解決方案的平台型發展。未來將持續強化核心支付架構，透過服務整合、功能優化及跨業資源導入，提升整體平台價值，作為中長期業務拓展與穩健成長的基礎。

除了深耕國內市場，擴大用戶規模與支付據點，以電子支付服務補足既有信用卡支付的限制，也將延伸台灣市場的營運經驗，逐步拓展至韓國、日本及東南亞市場，擴大海外使用據點並引導用戶於海外合作店家消費，持續擴展全球生態圈。

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