焦點股》國巨*：AI帶動需求 再創分割後新高

AI帶動需求，國巨*股價再創分割後新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕在AI伺服器電源瓦數提升、高速傳輸與高密度運算架構帶動下，被動元件用量上修，規格也同步提高，被動元件一哥國巨*（2327）今日大漲，再度寫下股價分割後新高點，截至10:47分為止，股價上漲33元、暫報424.5元，成交量超過4.5萬張。

國巨*日前公布今年4月營收達140.39億元、月增3.0%、年增22.0%，連續兩個月創下單月營收歷史新高，同時也創下「最強4月」，累計1-4月營收522.05億元、年增22.5%，國巨*表示，主要受惠五一連假前的備貨需求，以及AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁。

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觀察三大法人動向，外資賣超9080張、投信買超6828張、自營商買超155張，合計賣超2097張，主力昨日賣超1755張；法人表示，目前盤面輪漲速度快，被動元件也是其中之一，華新科（2492）、金山電（8042）一早直攻漲停，而國巨*身為被動元件龍頭廠，市場預估今年每股稅後盈餘（EPS）上看16-18元，投資人可等回檔逢低介入。

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