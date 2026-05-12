焦點股》微星：無懼4月營收雙減 股價先衝鋒

微星在今年3月法說會表示，未來AI伺服器未來每年營收成長50%至100%的目標。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）無懼4月營收年月雙減，市場看好該公司除了自有品牌出貨支撐，加上AI伺服器展望優於同業，激勵股價先於營運衝出新動能，今日盤中一度觸及漲停價118元，創近8個月波高，截至上午10時46分暫報109元，漲幅1.4%，成交量4萬8140張。

法人指出，微星今年1月營收衝出單月新高，2月、3月則呈現年減，不過由於2023年至2024年是該公司近年來顯而易見的營運低谷期，在比較基期相對較低的優勢之下，儘管記憶體、原物料今年持續衝擊品牌事業出貨表現，但也難以再陷低潮，且就算伺服器發展落後，產品組合也較過去優化。

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微星今日盤後將公布首季財報，管理層在今年3月法說會時表示，AI伺服器目前占整體營收仍為個位數百分比，未來每年此區塊營收目標成長50%至100%。公司攜手超微（AMD）合作開發AI伺服器平台，鎖定中小型企業與企業級應用市場。目前也正開發小體積、高算力新產品，預計第三季陸續出貨，以切入IPC（工業電腦）等非傳統PC市場。

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