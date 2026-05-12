台灣旅客太猛了！日本「這地方」外國住宿客破紀錄 台灣人成最大客源

熊本市發布最新觀光統計數據發現，2025年外國人累計住宿人數達到115萬4000人，當中以台灣最多，達32萬4000人。圖為熊本城。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人超愛去日本！熊本市發布最新觀光統計數據發現，2025年外國人累計住宿人數首次突破100萬人，達到115萬4000人，刷新歷來同期新高紀錄。依國家與地區別來看，來自台灣的旅客最多，達32萬4000人，占28.1%，熊本市分析指出，主因是熊本機場國際線定期航班接連開航與增班，以及日圓貶值的帶動。

綜合日媒報導，熊本市於週一（11日）宣布，2025年外國人累計住宿人數達到115萬4000人，外國觀光客人數也較創下歷史新高的前一年增加近3成，達180萬8000人，包含日本人在內的整體觀光客人數、累計住宿人數，以及觀光消費額，也全都創下歷史新高。

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依國家與地區別來看，外國住宿旅客人數以台灣最多，達32萬4000人，接著依序為中國21萬8000人、韓國18萬5000人，以及香港9萬4000人。

整體觀光客人數較前一年增加3.8%，達654萬7000人；累計住宿人數增加3.9%，達418萬人；觀光消費金額則增加11.0%，達1280億日圓。分析指出，外國旅客增加推升了整體數據的成長。

熊本市指出，關於外國旅客增加的原因，除了日圓貶值之外，接連新增飛往熊本機場的國際定期航班以及增班，也是主要因素。

熊本市市長大西一史表示：「有很多人開始對熊本市產生興趣，我們希望與其他地區合作，共同促進九州地區的旅遊業發展。」

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